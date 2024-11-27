横浜FMvs浦項 スタメン発表
[11.27 ACLEリーグステージ第5節](日産ス)
※19:00開始
主審:アブドゥルラフマン・アルジャッシム
副審:タレブ・アルマッリ、サウードアハメド・アルマカーレハ
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 2 永戸勝也
DF 5 エドゥアルド
DF 13 小池龍太
DF 15 上島拓巳
DF 27 松原健
MF 28 山根陸
FW 7 エウベル
FW 9 西村拓真
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
控え
GK 1 ポープ・ウィリアム
GK 31 白坂楓馬
DF 24 加藤聖
DF 39 渡邊泰基
DF 4 畠中槙之輔
MF 17 井上健太
MF 18 水沼宏太
MF 20 天野純
MF 35 榊原彗悟
MF 45 ジャン・クルード
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
監督
ジョン・ハッチンソン
[浦項スティーラーズ]
先発
GK 21 ファン・インジェ
DF 2 イォ・ジュンウォン
DF 11 チョ・ソンジュン
DF 34 イ・ギュベク
DF 55 チェ・ヒョンウン
MF 13 ユン・ソクジュ
MF 88 キム・ドンジン
FW 7 キム・インソン
FW 10 ペク・ソンドン
FW 29 パク・ヒョンウ
FW 89 キム・ミョンジュン
控え
GK 32 イ・スンファン
DF 23 イ・ドンヒョプ
DF 39 ミン・サンギ
MF 19 ユン・ミンホ
MF 22 キム・ギュヒョン
MF 70 ファン・ソウン
MF 90 キム・ドンミン
FW 14 ホ・ヨンジュン
FW 15 イ・キュンミン
FW 18 カン・ヒョンジェ
監督
パク・テハ
※19:00開始
主審:アブドゥルラフマン・アルジャッシム
副審:タレブ・アルマッリ、サウードアハメド・アルマカーレハ
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 2 永戸勝也
DF 5 エドゥアルド
DF 13 小池龍太
DF 15 上島拓巳
DF 27 松原健
MF 28 山根陸
FW 7 エウベル
FW 9 西村拓真
FW 10 アンデルソン・ロペス
控え
GK 1 ポープ・ウィリアム
GK 31 白坂楓馬
DF 24 加藤聖
DF 39 渡邊泰基
DF 4 畠中槙之輔
MF 17 井上健太
MF 18 水沼宏太
MF 20 天野純
MF 35 榊原彗悟
MF 45 ジャン・クルード
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
監督
ジョン・ハッチンソン
[浦項スティーラーズ]
先発
GK 21 ファン・インジェ
DF 2 イォ・ジュンウォン
DF 11 チョ・ソンジュン
DF 34 イ・ギュベク
DF 55 チェ・ヒョンウン
MF 13 ユン・ソクジュ
MF 88 キム・ドンジン
FW 7 キム・インソン
FW 10 ペク・ソンドン
FW 29 パク・ヒョンウ
FW 89 キム・ミョンジュン
控え
GK 32 イ・スンファン
DF 23 イ・ドンヒョプ
DF 39 ミン・サンギ
MF 19 ユン・ミンホ
MF 22 キム・ギュヒョン
MF 70 ファン・ソウン
MF 90 キム・ドンミン
FW 14 ホ・ヨンジュン
FW 15 イ・キュンミン
FW 18 カン・ヒョンジェ
監督
パク・テハ