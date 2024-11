◆LDH年末SPライブ、出演者解禁

【モデルプレス=2024/11/27】12月28日から31日まで東京・有明アリーナで開催される、LDHの所属アーティストが集結する年末スペシャルライブについて出演者情報が解禁された。先月の公演スケジュール発表に続き、出演者情報が解禁された。今年は、各日異なるアーティストによる単独ステージを開催。EXILE THE SECOND、FANTASTICS、GENERATIONSが2024年を締めくくるスペシャルステージを披露する。

◆スケジュール

各日公演タイトルも発表され、28日に『EXILE THE SECOND presents. THE 忘年会!!〜年末になぁーにやってんだよ2024〜』、29日に『FANTASTICS LIVE 2024 “FANTASTIC DISCO”』、30、31日に『GENERATIONS LIVE TOUR 2024 “GENERATIONS 2.0” BONUS STAGE COUNTDOWN PARTY』という、各グループの活動を総括するような豪華ラインナップが出揃った。2024年のラストを飾る今回だけの特別なステージとなっている。(modelpress編集部)『EXILE THE SECOND presents. THE 忘年会!!〜年末になぁーにやってんだよ2024〜』・12月28日(土) 開場17:30/開演18:30『FANTASTICS LIVE 2024“FANTASTIC DISCO”』・12月29日(日) 開場17:30/開演18:30『GENERATIONS LIVE TOUR 2024 “GENERATIONS 2.0” BONUS STAGE COUNTDOWN PARTY』・12月30日(月) 開場16:00/開演17:00・12月31日(火) 開場14:00/開演15:00【Not Sponsored 記事】