LDHの年末恒例のスペシャル公演が、今年も12月28日から31日までの4日間、有明アリーナで開催される。先月の公演スケジュールの発表に続き、この度、出演者情報が解禁された。今年は、各日異なるアーティストによる単独ステージを開催。EXILE THE SECOND、FANTASTICS、GENERATIONSが2024年を締めくくるスペシャルステージを披露する。各日公演タイトルも発表され、28日は<EXILE THE SECOND presents. THE 忘年会!! 〜年末になぁーにやってんだよ2024〜>、29日は<FANTASTICS LIVE 2024 "FANTASTIC DISCO">、30日・31日は<GENERATIONS LIVE TOUR 2024 "GENERATIONS 2.0" BONUS STAGE COUNTDOWN PARTY>と、今年の各グループの活動を総括するようなラインナップとなっている。

公演概要

<EXILE THE SECOND presents. THE 忘年会!! 〜年末になぁーにやってんだよ2024〜>

12月28日(土) 開場17:30/開演18:30



<FANTASTICS LIVE 2024 "FANTASTIC DISCO">

12月29日(日) 開場17:30/開演18:30



<GENERATIONS LIVE TOUR 2024 "GENERATIONS 2.0" BONUS STAGE COUNTDOWN PARTY>

12月30日(月) 開場16:00/開演17:00

12月31日(火) 開場14:00/開演15:00



・会場

有明アリーナ (〒135-0063 東京都江東区有明 1丁目11-1)



・チケット料金

1.全席指定:¥12,100 (チケット代 ¥11,000+税)

2.プレミアムチケット:¥18,150 (全席指定 ¥11,000+アップグレード ¥5,500+税)

※2.プレミアムチケットはOFFICIAL FAN CLUB抽選先行の購入者限定受付となります。



【EXILE OFFICIAL FAN CLUB】https://exile.exfamily.jp/

【GENERATIONS OFFICIAL FAN CLUB】https://gene.exfamily.jp/

【FANTASTICS OFFICIAL FAN CLUB】https://fnt.exfamily.jp/

オフィシャルファンクラブによるチケット先行は11月28日15時よりスタート。詳細は、オフィシャルサイトにて。