清水美依紗、ドラマ『全領域異常解決室』オープニングテーマ「TipTap」のライブ映像公開
清水美依紗の新曲「TipTap」がフジテレビ系水10ドラマ『全領域異常解決室』オープニングテーマとして起用されている。自身二度目のツアー＜Solo Tour「Roots」＞で初披露した同曲「TipTap」のライブ映像が公開となった。
◆清水美依紗 動画 / 画像
ライブ映像は10月3日に行われたヒューリックホール東京公演を収録したもの。ライブならではのアレンジと雰囲気を存分に楽しめる映像となっている。
■9thデジタルシングル「TipTap」
配信リンク：https://shimizu-miisha.lnk.to/tiptapPR
※フジテレビ系水10ドラマ『全領域異常解決室』オープニングテーマ
■フジテレビ系水10ドラマ『全領域異常解決室』
※初回15分拡大(22時〜23時9分)
毎週水曜日22時〜22時54分
放送局：フジテレビ系にて
▼出演者
藤原竜也、広瀬アリス、柿澤勇人、福本莉子、小宮璃央／成海璃子／迫田孝也、ユースケ・サンタマリア／小日向文世
▼スタッフ
脚本：黒岩 勉(『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』『マイファミリー』『ラストマン-全盲の捜査官-』他)
音楽：小西 遼
オープニングテーマ：清水美依紗『TipTap』(ユニバーサル ミュージック)
エンディングテーマ：TOMOO『エンドレス』(IRORI Records／PONY CANYON inc.)
プロデュース：成河広明(『コンフィデンスマン JP』『ストロベリーナイト』他)／大野公紀(『ほんとにあった怖い話 25 周年スペシャル』他)
演出：石川淳一(『リーガル・ハイ』『絶対零度〜未然犯罪潜入捜査』『変な家』他)
制作協力：共同テレビ
制作著作：フジテレビ
公式 HP：https://www.fujitv.co.jp/zenketsu/
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(C)フジテレビ
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