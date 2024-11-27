■フジテレビ系水10ドラマ『全領域異常解決室』



放送日時：10月9日(水) 22時スタート※初回15分拡大(22時〜23時9分)毎週水曜日22時〜22時54分放送局：フジテレビ系にて▼出演者藤原竜也、広瀬アリス、柿澤勇人、福本莉子、小宮璃央／成海璃子／迫田孝也、ユースケ・サンタマリア／小日向文世▼スタッフ脚本：黒岩 勉(『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』『マイファミリー』『ラストマン-全盲の捜査官-』他)音楽：小西 遼オープニングテーマ：清水美依紗『TipTap』(ユニバーサル ミュージック)エンディングテーマ：TOMOO『エンドレス』(IRORI Records／PONY CANYON inc.)プロデュース：成河広明(『コンフィデンスマン JP』『ストロベリーナイト』他)／大野公紀(『ほんとにあった怖い話 25 周年スペシャル』他)演出：石川淳一(『リーガル・ハイ』『絶対零度〜未然犯罪潜入捜査』『変な家』他)制作協力：共同テレビ制作著作：フジテレビ公式 HP：https://www.fujitv.co.jp/zenketsu/公式X：https://x.com/zenketsu_fujitv公式Instagram：https://www.instagram.com/zenketsu_fujitv/公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zenketsu_fujitv(C)フジテレビ