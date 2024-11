ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¥°¥ë¥á¤µ¤óÉ¬¸«¡ªÂç¿Íµ¤¡Ö6th¡×¤Î¥Ð¥¹¥Á¡¼¤Ê¤É²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤­¥Ý¥¤¥ó¥È3¤Ä

街にもホリデームードが漂い始め、待ちに待ったクリスマスがやってきますね。東京・麻布台にある麻布台ヒルズでは2024年11月23日(土)〜12月25日(水)までの期間、「AZABUDAI HILLS Christmas Market 2024」が開催中!今回は、麻布台ヒルズでのクリスマスマーケットを、3つのポイントに絞って徹底解説します。足を運ぶ前にチェックして、クリスマスマーケットを楽しみつくしましょう。

麻布台ヒルズでクリスマスマーケットが開催中!麻布台ヒルズの「AZABUDAI HILLS Christmas Market 2024」では、モミの木のクリスマスツリーが登場しているほか、アーチ状のゲートをくぐった先に5つの物販店舗、12の飲食店舗が立ち並んでいます。他のクリスマスマーケットに比べ、コンパクトで周りやすいこと、有名レストランやカフェが集結していることがポイント!心温まるクリスマスを楽しめる会場は、ホリデーシーズンにマストで行きたい場所ですよ。【事前予約不要&入場無料!】会場の基本情報をチェック「AZABUDAI HILLS Christmas Market 2024」は、事前予約不要、入場無料!当日でも気軽に立ち寄れるのが嬉しいですね。11:00から営業しているので、お昼の時間帯に行くのもGOOD◎会場は屋外なので防寒対策が必須です!防寒アイテムを身に付けたり、現地で暖かいメニューを注文したりして、寒い冬の夜もかわいく過ごしましょう。初出店が6つ!「Balcony by 6th」のバスチーが登場したよ12の飲食店舗のうち、初出店は6つ!その中には、東京・有楽町で人気を博したのち麻布台ヒルズに移転した「Balcony by 6th(バルコニー バイ シックス)」の『バスクチーズケーキ』や、「SOL'S COFFEE(ソルズコーヒー)」の『ワッフル』など、注目メニューが多数登場しているんです。今回は、初出店6つの中から、特に注目したいメニューを6つご紹介します。Balcony by 6th」のバスクチーズケーキ惜しまれつつも2023年に閉店した「6th by Oriental Hotel(シックス バイ オリエンタル ホテル)」が、麻布台ヒルズに移転した「 Balcony by 6th(バルコニー バイ シックス) 」。その看板メニューである『バスクチーズケーキ』(税込1200円)が、クリスマスマーケットにも登場しました!お店で食べるものと変わらない、濃厚なチーズの味わいとトロトロ感がたまりません…。表面のほろ苦い焦げ目との相性は、一度食べてみる価値あり!クリスマスを感じながら、他のホットメニューと一緒に楽しむとホリデー気分が増しますよ。◆HARRY CURRY」のカリーブルスト栃木・宇都宮に店舗をかまえる「HARRY CURRY(ハリーカリー)」は、ニュースタイルのカレーを提案するハイセンスなお店。今回登場した『カリーブルスト』(税込900円〜)は、カレー風味に味付けされたソーセージとポテトのことで、ドイツの伝統料理なんです!ほくほくのポテトと肉汁たっぷりのソーセージが一口大にカットされており、スパイシーな味付けととってもよく合いますよ。「HARRY CURRY」のクリスマスドリンクHARRY CURRYでは、「シナモンミルクスパイスチャイ」(税込800円)や「ホリデージンジャーブレッドラテ(税込800円)など、クリスマスにぴったりなメニューが登場中。「ホワイトチョコレートクリスマスモカ」(税込800円)は、スパイシーなチョコレートの味わいで体が温まる一品です。銀のアラザンとフリーズドライの赤いイチゴで、見た目もホリデー感あふれる特別なドリンク。サンタさんに扮したお店のゆるいキャラクターのカップがかわいいですね。ぁSOL'S COFFEE」のワッフル蔵前や外苑前などに店舗をかまえる「SOL'S COFFEE(ソルズコーヒー)」からは、今回のクリスマスマーケット限定で華やかな見た目のベルギーワッフルが登場しました!『チョコレートナッツワッフル』(税込700円)や『ホワイトチョコレートワッフル』(税込700円)などが展開されており、席が空いていないときの持ち歩きフードにもぴったりです。深いバターの味わいと、たっぷりかかったチョコレートがとっても贅沢。『ストロベリーワッフル』(税込700円)は、とくにホリデーっぽい写真が撮れるのでおすすめですよ。キΑGerman Christmas Stand」のプレッツェルとソーセージ「German Christmas Stand(ジャーマン クリスマス スタンド)」からは、本場ドイツのクリスマスメニューが登場中。焼き立ての発酵バター入り「プレッツェル」(税込600円)や、ぷりぷりのソーセージ「ジャーマンブラートヴルスト」(税込800円)を注文してみましょう。クリスマスマーケットの王道メニューは、人気なので先にゲットしておくのがベターです!フォトスポット3選!クリスマスっぽい写真を撮ってみて会場にはクリスマスっぽいフォトスポットがたくさん!写真映えスポットは事前に押さえておきましょう。‘口のアーチゲート入口にあるアーチゲートは、たくさんのオーナメントとイルミネーションにデコレーションされていて、ホリデー感たっぷり!背景となる、ドイツ風の山小屋・ヒュッテもかわいいですね。​メインビジュアルとなる場所とあって、マストで押さえておきたいスポットです。▲リスマスツリーモミの木の大きなクリスマスツリーは、ゴールドのオーナメントと光に彩られており、大人っぽい雰囲気。ツリーの形がかわいいので、全体を引きで撮影するのがおすすめです。クリスマス雑貨ショップクリスマス雑貨ショップは、眺めているだけでも楽しい場所。お買い物がてら、その風景を写真に撮るのがおすすめですよ。撮影する際は、お店の方や他の来場者の迷惑にならないように注意してくださいね。事前準備はオッケー?現地に行って楽しんでね「AZABUDAI HILLS Christmas Market 2024」は、比較的コンパクトで周りやすいのが魅力。人気のお店が大集結しているので、先に1周して気になるメニューに目星をつけましょう!ご紹介したポイントを基に、クリスマスマーケットを楽しんでみてくださいね。AZABUDAI HILLS Christmas Market 2024場所:東京都港区麻布台1丁目3-1日程:2024年11月23日(土)〜12月25日(水)時間:11:00〜21:00事前予約不要 / 入場無料オフィシャルホームページ:https://www.christmas.hills-site.com/illumination-event/azabudai/201/