13¼þÇ¯¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Âç½¸·ë¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎµÇ°Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¡ÖÌÜ»Ø¤»¡ª20¼þÇ¯¡ª¡×
¡¡2011Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬26Æü¤Ë¡Ö13th Anniversary¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò³«ºÅ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö14Ç¯ÌÜ¤ÎHKT48¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ø¼°X¤ÇÄÖ¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏHKT48¡£AKB48¡¢SKE48¡¢NMB48¤ËÂ³¤4ÈÖÌÜ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢·à¾ì¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿µÇ°Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£µÇ°¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Î²¼ÌîÍ³µ®¤È¾åÌîÍÚ¤âÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌë¤ÏÆÃ¤Ë¡ÄÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤µ¤ì¤¿¤é±þ±ç¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤¤¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÌÜ»Ø¤»¡ª20¼þÇ¯¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£