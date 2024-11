俳優・ミュージシャンとして活躍するYU(楊宇騰YU<ヤン・ユータン・ユー>)が、30歳の誕生日を記念してYU OFFICIAL FAN CLUB『YU to YOU (ユーチュー)』を開設することが27日、決定した。また、毎年恒例のライブイベント『YU 30th Birthday Live Event〜THIS IS YU〜』の開催も決まった。今回は初めて関西地方でも実施する。ファンクラブ『YU to YOU(ユーチュー)』は、YUから“あなた”へ、という意味を込めて、ファンともっと親密にコミュニケーションを楽しみたいという想いから発足。12月2日正午にプレオープンを予定している。『YU to YOU』に入会し、2025年1月31日までにA!-SMARTでファンクラブ発足記念グッズ「カードケース(FC会員限定商品)」を購入した人には会員番号入りの「オフィシャル会員証」を同封して届ける。

また、YUが30歳を迎えた後の、2025年1月12・13日に行われるライブイベントに先駆け、プレオープンと同時に、イベントのチケット最速先行(抽選)も受付開始となる。今回の「THIS IS YU」は、横浜ランドマークホール公演と梅田クラブクアトロ公演で内容を変え、横浜は30th Birthdayらしいライブイベント、梅田は初の音楽ライブのみという構成で企画している。そして、ライブを盛り上げるべくYUにとって9作目となるオリジナル楽曲「envision」のリリースも決定。同楽曲は、30歳を目前に改めて目指す未来を想像したときの、自身への決意とエールが歌詞に込められており「越えるべきは自分自身であり、描いた未来こそが目標になる」。そんな応援メッセージがストリングスをフューチャリングしたロックサウンドにのせ表現されている。シンコーミュージック「awesome!」よりYUの30歳を記念したアニバーサリーブックが、2025年1月15日に発売されることも決まった。1月3日には先行発売のお渡し会イベントも開催される。イベントへの応募方法は12月頭にawesome!SNSで発表する。オフィシャルファンクラブ『YU to YOU (ユーチュー)』、イベント、そしてアニバーサリーブックの詳細はYUのオフィシャルサイトで随時情報を更新していく。■YU OFFICIAL FAN CLUB『YU to YOU』プレオープン:2024年12月2日(月)正午本オープン:2025年1月3日(金)正午・料金月額660円(税込)YU OFFICIAL FAN CLUB 「YU to YOU」では、最新情報の配信やここでしか見られないYUのありのままの姿をさまざまなコンテンツを通して届ける。【特典一覧】チケット最速先行会員限定イベント(不定期)への参加資格テレビ番組の観覧・公演収録への参加資格(抽選/不定期)メールニュース配信デジタルコンテンツ閲覧・NEWS:活動の最新情報を届ける・BLOG:写真及び文章によるコンテンツ・MOVIE:動画コンテンツ・LIVE:「YU to YOU」限定の生配信コンテンツ会員限定グッズの販売・FC会員限定グッズYU to YOU に入会した人を対象にアーティストオンラインショップ「A!-SMART(アスマート)」にてファンクラブ発足記念グッズの受注販売が決定した。商品名:YU to YOUカードケース(オフィシャル会員証付き)販売価格:3500円(税込)受注期間:2024年12月2日(月)正午〜2025年1月31日(金)午後11時59分■『YU 30th Birthday Live Event〜THIS IS YU〜』日程:2025年1月12日(日)開場/開演:(1)開場午後2時15分/開演午後3時(2)開場午後6時15分/開演午後7時日程:2025年1月13日(月・祝)開場/開演:(1)開場午後0時15分/開演午後1時(2)開場午後4時15分/開演午後5時会場:横浜ランドマークホール (神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ5F)チケット:一般:8800円(全席指定・税込)※ドリンク代別VIP:1万6500円(全席指定・税込)※ドリンク代別VIP特典内容前方席確保YUとのミート・アンド・グリート(自身のスマートフォン(タブレット端末)での撮影付)VIPラミネートパス(当日配布)※VIPチケットは、先行販売にて予定枚数に達した場合、販売終了。FC(YU to YOU)チケット最速先行(抽選)受付受付期間:12月2日(月)正午〜12月16日(月)午後11時59分※他チケット詳細は後日発表■『YU 30th Birthday Live〜THIS IS YU〜in OSAKA』日程:2025年2月1日(土)開場/開演:(1)開場午後2時15分/開演午後3時(2)開場午後6時15分/開演午後7時会場:梅田クラブクアトロ(大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田 10F)チケット:一般:8800円(全席指定・税込)※ドリンク代別VIP:1万6500円(全席指定・税込)※ドリンク代別VIP特典内容前方席確保YUとのミート・アンド・グリート(自身のスマートフォン(タブレット端末)での撮影付)VIPラミネートパス(当日配布)※VIPチケットは、先行販売にて予定枚数に達した場合、販売終了。FC(YU to YOU)チケット最速先行(抽選)受付受付期間:12月2日(月)正午〜12月16日(月)午後11時59分※他チケット詳細は後日発表■「envision」(読み:エンヴィジョン)作詞:YU作曲:小林拓斗編曲:百田留衣発売日:2024年12月18日(水)