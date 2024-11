Micron製CrucialブランドSSDが幅広くブラックフライデー対象製品に - 外付けから内蔵モデルまで

11月27日から始まった「Amazonブラックフライデー」の先行セール、さらに11月29日〜12月6日まで行われる「Amazonブラックフライデー」期間中に、MicronからはCrucialブランドのSSD製品が幅広くセール対象に設定されている。Micron製CrucialブランドSSDが幅広くブラックフライデー対象製品に - 外付けから内蔵モデルまでHDDからの置き換えや気軽に容量を増やせる、SATA対応SSD BX500、高速データ転送が可能で高い信頼性を誇るNVMe対応のGen4 M.2 SSDのP3 Plus、大容量かつ高速、ハイパフォーマンスな新世代Gen5 M.2 SSDのT700、さらにスピードが向上したT705、パソコンのパフォーマンスを高速かつ簡単に向上させるCrucial Pro OC DDR5メモリなど、幅広いCrucialブランド製品がセール対象に設定されているという内容。

Crucial BX500 4TB内蔵型SSD (CT1000BX500SSD1JP)Crucial MX500 500GB内蔵型SSD (CT500MX500SSD1JP)Crucial MX500 1TB内蔵型SSD (CT1000MX500SSD1JP)Crucial P3 Plus 500GB内蔵型SSD (CT500P3PSSD8JP)Crucial P3 Plus 1TB内蔵型SSD (CT1000P3PSSD8JP)Crucial P3 Plus 4TB内蔵型SSD (CT4000P3PSSD8JP)Crucial T700 4TB 3D NAND NVMe PCIe5.0 M.2 SSD (CT4000T700SSD3JP) *ヒートシンク無しCrucial T700 4TB 3D NAND NVMe PCIe5.0 M.2 SSD (CT4000T700SSD5JP) *ヒートシンク付Crucial T705 2TB 3D NAND NVMe PCIe5.0 M.2 SSD (CT2000T705SSD3JP) *ヒートシンク無しCrucial T705 4TB 3D NAND NVMe PCIe5.0 M.2 SSD (CT4000T705SSD5JP) *ヒートシンク付Crucial T705 2TB 3D NAND NVMe PCIe5.0 M.2 SSD (白)(CT2000T705SSD5AJP) *ホワイトヒートシンク付Crucial Pro DDR5-6000 16GBx2枚 Kit (CP2K16G60C48U5)Crucial Pro OC DDR5-6000 16GBx2枚 Kit (黒) (CP2K16G60C36U5B)Crucial Pro OC DDR5-6000 16GBx2枚 Kit (白) (CP2K16G60C36U5W)Crucial X9 1TB 外付けSSD (CT1000X9SSD902)Crucial X9 2TB 外付けSSD (CT2000X9SSD902)Crucial X9 4TB 外付けSSD (CT4000X9SSD902)Crucial X9 Pro 2TB 外付けSSD (CT2000X9PROSSD902)Crucial X9 Pro for Mac 2TB 外付けSSD (CT2000X9PROMACSSD9B02)Crucial X10 Pro 1TB 外付けSSD (CT1000X10PROSSD902)Crucial X10 Pro 2TB 外付けSSD (CT2000X10PROSSD902)Crucial X10 Pro 4TB 外付けSSD (CT4000X10PROSSD902)