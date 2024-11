中国経済が想像以上に悪化しているというニュースが流れ始めました。ウクライナ紛争や中東危機も続いており、金融資産の運用で物価上昇分を補いたいが、リスク資産への投資には二の足を踏んでしまうという方も多いのではないでしょうか。今回ご紹介する定期預金は、万一、金融機関が破綻してしまった場合でも預金者1人当たり1000万円までの元本と破綻日までの利息が保護されています。海外の動向にあまり影響がないため、手持ち資金を安全に運用していきたい方におすすめです。

300万円を1年間預け入れるなら?おすすめの銀行4つ

定期預金を途中で解約すると?

この記事では、All Aboutのマネー編集部が最新の金利情報をもとに調査した定期預金の中から、「300万円を1年間預け入れるのにおすすめな商品」をご紹介しています(金利は2024年11月25日時点)。金利の高いものを中心にご紹介しています。UI銀行●商品名:スーパー定期預金●金利:0.55%●預入期間:1年●預入金額:1円以上1000万円未満(1円単位)▲リックス銀行●商品名:eダイレクト定期預金〜インターネット取引専用預金〜スーパー定期300●金利:0.50%●預入期間:1年●預入金額:300万円以上1000万円未満(1円単位)※新規口座開設の場合は、優遇金利定期預金キャンペーンの対象となる。2024年12月1日までに口座開設した場合、優遇金利定期預金が作成できる期間は2024年12月2日〜2025年1月5日で、優遇金利は6カ月年1.00%、1年年0.70%となる(預入上限金額1000万円)。12月2日以降の金利は同日以降に発表予定。あおぞら銀行●商品名:円定期預金 BANK The 定期【BANK口座限定】●金利:0.45%●預入期間:1年●預入金額:50万円以上(1円単位)※新規口座開設の場合は、適用利率年1.50%の3カ月もの定期預金「BANK The Giftスペシャル定期」が利用できる。2025年2月28日までに口座開設した方が対象となり、預入金額50万円以上、1人500万円が上限。募集総額400億円に到達した時点で取り扱い終了。づ豕スター銀行●商品名:スターワン円定期預金プラス●金利:0.45%●預入期間:1年●預入金額:<インターネット限定>50万円以上1円単位/<店頭・テレホンバンク限定>300万円以上1円単位※新規口座開設の場合は、優遇プランの対象となり、金利年0.60%となる。預入期間は1年で、預入金額50万円以上。受付はインターネットのみ。定期預金は、あらかじめ預入期間の決まっている金融商品のため、出し入れ自由の普通預金に比べて金利が高く設定されています。そのため、満期を待たずに中途解約する場合は、預け入れた時の金利ではなく、中途解約利率が適用されることになります。利用する際は、途中で解約することのないよう、預入期間や金額を検討し、すぐ使う予定のないお金だけを定期預金に預け入れるようにしましょう。また、解約の取り扱いは銀行ごとに異なりますので、事前に確認しておくことをおすすめします。(文:All About 編集部)