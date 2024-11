2024年末を以て活動休止するNulbarichが、12月4日に配信シングル「Believe It」をリリースする。新曲「Believe It」は、現在活動拠点としているアメリカ・ロサンゼルスにて、Chris Brown / BTS / BLACKPINKなどを手掛けてきたTushar Apte&RITA ORA / Carly Rae Jepsenの作品で知られるNate Cyphertの2名のプロデューサー達との共同制作から生まれた楽曲。11月20日に配信リリースした「遊園」とは打って変わって、USポップを彷彿とさせる疾走感あるダンサブルなトラックに、満足を歌うのではなく、希望に向かっているという前向きなメッセージが込められた休止前のシングルに相応しい、彼らなりの想いが詰まった1曲となっている。

<ラインナップ>



■2024年12月放送・配信予定・生中継!Nulbarich 『CLOSE A CHAPTER』 at NIPPON BUDOKAN 2024.12.0512月5日(木)午後6:30〜 [WOWOWライブ] [WOWOWオンデマンド]※WOWOWオンデマンドで1週間のアーカイブ配信あり■2025年1月放送・配信予定・Nulbarich Music Video CollectionNulbarichの歴代ミュージックビデオを一挙放送・Nulbarich -The Party is Over- at NIPPON BUDOKAN 2018.11.02 WOWOW edit ver.■2025年2月放送・配信予定・Nulbarich 『CLOSE A CHAPTER』 at NIPPON BUDOKAN 2024.12.05 WOWOW edit ver.JQ(Vo.)のインタビューを交えたスペシャルエディションをお届け■2025年3月放送・配信予定Nulbarich -A STORY- at SAITAMA SUPER ARENA 2019.12.01 WOWOW edit ver.詳しくは番組ホームページをご確認くださいhttps://www.wowow.co.jp/music/nulbarich/