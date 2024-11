BURNOUT SYNDROMESが、ニューアルバム『ORIGAMI』を本日11月27日に発売した。約3年半ぶり5枚目のオリジナルアルバムとなる本作は、FLOW、ASCA、東山奈央、CHiCO、halca、石崎ひゅーい、といった数々のアーティストとのコラボ楽曲に加え、ブラジル人ラッパーniLLとの異色コラボ、そして新曲5曲も収録した作品となっている。ボーナストラックには、石崎ひゅーいとコラボしたテレビスペシャル『Dr.STONE 龍水』オープニングテーマ「Good Morning [New] World!」、そしてTVアニメ『ハイキュー!!』オープニングテーマとして人気が高い自身の代表曲「FLY HIGH!!」のポルトガル語バージョンも収録。

2024.11.27 Release【通常盤】≪CD≫ ESCL-6032 / ¥3,300 (税込)【初回生産限定盤】≪CD+BD≫ ESCL-6030~1 / ¥7,700 (税込)購入:https://erj.lnk.to/O4yYl9配信:https://erj.lnk.to/9hAjrS収録曲[CD]M01. Paradise of BirdsM02. I Don’t Wanna Die in the Paradise (×FLOW)M03. Xross Road (×CHiCO)M04. 魔王 (×東山奈央) <TVアニメ「魔王学院の不適合者供2ndクールOPテーマ>M05. 星屑ライダーズM06. KUNOICHI (×ASCA)M07. I feel you (×halca)M08. 初恋カプチーノM09. Amateras <パラスポーツアニメ「アーチェリー編」テーマ曲>M10. FORÇA (×niLL)M11. BABELM12. ORIGAMI-Bonus Track-M13. Good Morning [NEW] World! (×石崎ひゅーい)<TVスペシャル『Dr.STONE 龍水』OPテーマ>M14. FLY HIGH!!- Portuguese Ver.-[BD]※初回生産限定盤のみGood Morning [New] WORLD TOUR Documentary & Live 2023-2024【店舗別購入特典】対象店舗/特典内容BURNOUT SYNDROMES応援店:オリジナルポストカードAmazon.co.jp:メガジャケ(各形態絵柄)楽天ブックス:オリジナルアクリルキーホルダーセブンネットショッピング:オリジナルトート型エコバッグ