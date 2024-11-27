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M01. Paradise of Birds
M02. I Don¡Çt Wanna Die in the Paradise¡¡(¡ßFLOW)
M03. Xross Road (¡ßCHiCO)
M04. Ëâ²¦¡¡(¡ßÅì»³Æà±û)¡¡¡ãTV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ²¦³Ø±¡¤ÎÉÔÅ¬¹ç¼Ô¶¡×2nd¥¯¡¼¥ëOP¥Æ¡¼¥Þ¡ä
M05. À±¶ý¥é¥¤¥À¡¼¥º
M06. KUNOICHI¡¡(¡ßASCA)
M07. I feel you¡¡(¡ßhalca)
M08. ½éÎø¥«¥×¥Á¡¼¥Î
M09. Amateras¡¡¡ã¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼ÊÔ¡×¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ä
M10. FORÇA¡¡(¡ßniLL)
M11. BABEL
M12. ORIGAMI
-Bonus Track-
M13. Good Morning [NEW] World!¡¡(¡ßÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤)¡ãTV¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ØDr.STONE Î¶¿å¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡ä
M14. FLY HIGH!!- Portuguese Ver.-
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Good Morning [New] WORLD TOUR Documentary & Live 2023-2024
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¡ãGood Morning [New] WORLD TOUR 2024 in TOKYO&OSAKA ¡ä
³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
¤ªÌä¹ç¤» DISK GARAGE¡§https://info.diskgarage.com/
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https://eplus.jp/burnoutsyndromes/
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