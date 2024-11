NCT DREAM、ドキュメンタリー映画第2弾の本編映像が世界初解禁！場面写真も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■新宿、大阪、名古屋など全国7都市・10ヵ所の大型ビジョンでオフィシャルトレーラーの放映も決定

NCT DREAMにとって2作目となる映画『NCT DREAM Mystery Lab: DREAM( )SCAPE in Cinemas』(12月11日公開)より、ワールドツアーの幕開けを飾った高尺(こちょく)スカイドームでのライブパフォーマンス、そしてメンバーたちからシズニ(ファンの呼称)への想いと言葉が詰まったオフィシャルトレーラーが世界初解禁。さらに場面写真が公開となった。

本作には、NCT DREAMの3度目のワールドツアー『THE DREAM SHOW 3: DREAM( )SCAPE』の幕開けを飾った2024年5月2日・3日・4日にソウルの高尺スカイドームで行われ、3夜連続で完売したコンサートのスリリングなライブパフォーマンスを収録。

解禁となったオフィシャルトレーラーには、メンバーたちのステージ上でのエネルギッシュなダンスや力強いボーカルパフォーマンスが収められており、「これからもずっと夢のような瞬間」「まだ目覚めたくありません」とメンバーが語るように、映像を観るだけでも会場の熱気が伝わってくる幻想的なステージに圧倒されること必至だ。

また、本作にはライブ映像はもちろんのこと、ステージ裏で彼らが取り組む準備過程やリハーサル映像の他、メンバーのステージにかける想いやプライベートな話を盛り込んだ撮り下ろし単独インタビューまで貴重な映像をたっぷりと収録。インタビューでは、「シズニは愛らしい視線で観てくれますよね」「シズニがいなければ生きていけただろうか」「この公演でいちばん大事だと思ったのは愛でした」と、シズニの愛とサポートがあってこその夢のステージ実現について、感謝を込めて語るメンバーの表情が印象的だ。

煌びやかなステージ演出を映し出したカット、そして夢の時間を振り返るメンバーたちの劇中場面写真も公開。1分1秒も目の離せない映画の公開に胸が高鳴る。

11月22日からはムビチケ前売券も販売がスタート。劇場限定のムビチケカード型前売券特典であるメンバーのビジュアルをあしらったオリジナルフォトカードも大反響となっている。詳しくは映画公式サイトをチェックしよう。

■全国7都市・10ヵ所の大型ビジョンでのオフィシャルトレーラーの放映が決定

日本での本作公開をいっそう熱く盛り上げる、全国7都市・10ヵ所の大型ビジョンでのオフィシャルトレーラーの放映が決定。

12月2日より東京・新宿東口のアルタビジョンとクロス新宿ビジョン、新宿ユニカビジョンの3ヵ所で放映が開始され、翌週の12月9日からは、札幌・すすきの交差点のSABRO.TV、仙台駅西口のLA-Vision仙台、名古屋駅前太閤口のNAGY、大阪・道頓堀のトンボリステーションと大阪駅北口の梅田BS3Dビジョン、広島・紙屋町本通りのNAVIA、福岡・博多天神のソラリアビジョンと、全国のシズニファンはマストチェックのうれしい機会となる。大画面から響きわたるNCT DREAMの歌声とパフォーマンスが大きな注目を集めること必至だ(※いずれも12月15日までの放映を予定)

映画情報

『NCT DREAM Mystery Lab: DREAM( )SCAPE in Cinemas』

12月11日(水)全国公開

出演:NCT DREAM

配給:TOHO NEXT

(C) 2024 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. All Rights Reserved.

映画サイト

https://nctdream-ml-dscinemas.jp/

NCT OFFICIAL SITE

https://nct-jp.net/