2,790円はガチ安い。Ankerの名作充電器｢Nano II 65W｣だけは全力回収すべし #Amazonブラックフライデー
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年11月27日0時から11月28日23時59分まで｢Amazonブラックフライデー先行セール」を開催中。
現在、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できるUSB充電器「Nano II 65W」や6台の機器を同時接続できるサイコロ型電源タップ「PowerExtend (6-in-1)」など、Anker（アンカー）のアイテムがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年11月27日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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コンパクトサイズなのにノートPCも素早く充電できる、Ankerの「Nano II 65W」が38％オフ！
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
2,790円
（38％オフ）
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持ち運びに便利な超コンパクトサイズの充電器・Nanoシリーズがお買い得価格で登場！
Anker Nano II 45W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PPS規格対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
2,490円
（38％オフ）
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Anker Nano Charger (20W) USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone Android その他各種機器対応 (ホワイト)
1,390円
（18％オフ）
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41％オフも。3ポート搭載で3台の機器を同時に充電が可能なAnkerの「Prime Wall Charger」が大特価！
Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) (ブラック)
4,990円
（41％オフ）
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Anker Prime Wall Charger (100W, 3 ports, GaN) (ブラック)
6,990円
（30％オフ）
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「737 Charger (GaNPrime 120W)」が38％オフなど、Ankerの急速充電器が軒並みセール特価に！
Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) (充電器 USB-C)【USB PD 対応/PSE技術基準適合/PPS規格対応】MacBook Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
1,990円
（29％オフ）
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Anker 737 Charger (GaNPrime 120W) (USB PD 充電器) (ブラック)
7,990円
（38％オフ）
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Anker 747 Charger (GaNPrime 150W) (USB PD 充電器 USB-A & USB-C 4ポート) MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC
9,990円
（33％オフ）
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1台あればデスクがスッキリ片付く、Ankerの電源タップをお得に購入できるチャンス！
Anker PowerExtend (6-in-1)(USBタップ 電源タップ AC差込口 USB-Cポート USB-Aポート) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応】 iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン
1,690円
（15％オフ）
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Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 【独自技術Anker GaNPrime採用/コンセント差込口 2口 / USB-C 2ポート / USB-A 2ポート / PSE技術基準適合】iPhone Galaxy Android スマートフォン MacBook ノートPC 各種 その他機器対応（ブラック）
9,990円
（33％オフ）
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Anker Prime Charging Station (8-in-1, 240W) 【据え置き型/独自技術Anker GaNPrime採用/コンセント差込口 2口 / USB-C 4ポート / USB-A 2ポート / PSE技術基準適合】iPhone Galaxy Android スマートフォン MacBook ノートPC 各種 その他機器対応
13,990円
（30％オフ）
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＞＞Anker充電器のセール対象商品一覧を見る
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞Amazonセール一覧へ
＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:｢Amazonブラックフライデー先行セール」