¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×½Ð±é¡¢¤¤¤È¤³¥³¥ó¥Ó¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥Èà¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼á¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Û¤Ã¤³¤ê¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î´Ø·¸¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Ãç¤ÎÎÉ¤µÈ¯Ã¼¤Îà¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼á¼Ì¿¿¤¬ºÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡29Æü¤ÎÊüÁ÷¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡×¤ÎÃæÀ¾¤ÈÆá¿Ü¡£¤¤¤È¤³Æ±»Î¤Ç¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë2¿Í¤¬¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¹õÌøÅ°»Ò¤È·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡×¤Ï10·î¤ËÃæÀ¾¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤Ò¤Ä¤¸¤Ê¤Ù¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£È¯Ã¼¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢ºòÇ¯Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤¿Æá¿Ü¤Ø¤Î¡ÖÁêÊý¤Î²ÎÀ¼¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖÀ§Èó¤¼¤Ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤Í¡Á¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÅê¹Æ¤â¡£¶Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤ò°Ï¤à2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤Ê¤¹¤Ê¤«¤µ¤ó¤¬¶Ê½Ð¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿♡¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡£ÃçÎÉ¤·¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£