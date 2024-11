【寄稿マンガ】11月27日 公開

講談社は11月27日、むちまろ氏によるマンガ「生徒会にも穴はある!」の応援寄稿マンガをマガポケにて公開した。

公開された応援寄稿マンガは「生徒会にも穴はある!」8巻の発売を記念して、週間ヤングマガジンにて「だれでも抱けるキミが好き」を連載している武田スーパー氏が描き下ろしたもの。平塚先生のキスシーンが4Pに渡って描かれており、武田スーパー氏は「平塚先生のキスシーンが描きたかったんです。すいませんでした!」とコメントしている。

「描き下ろし寄稿漫画!!」のページ

