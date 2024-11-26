『日本へようこそエルフさん。』28日18時に最新映像公開！映像内でオープニング主題歌＆エンディング主題歌音源初公開！

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『日本へようこそエルフさん。』は、原作：まきしま鈴木による、夢の中の異世界を旅する不思議な能力を持つ青年・一廣と、とある出来事から現代日本にやってきたエルフの少女マリーがそれぞれの世界を行き来し、日本の風景や美味しいものを楽しみながら魔物と戦いダンジョン攻略する、日常系スローライフ＆異世界アクションを織り交ぜたハイブリットなラブコメファンタジー。

そのTVアニメ『日本へようこそエルフさん。』最新映像が、11月28日（木）18時に公開決定した。あわせてオープニング主題歌：佐々木李子「Palette Days」、エンディング主題歌：樋口楓、叶「Yummy Yummy」音源も映像内で初解禁されることも決定した。

また、両主題歌の商品情報も公開。オープニング主題歌：佐々木李子「Palette Days」は2025年2月26日、エンディング主題歌：樋口楓、叶「Yummy Yummy」は2025年1月29日に発売が決定。それぞれジャケットイラストも公開された。

●リリース情報オープニング主題歌佐々木李子「Palette Days」2月26日発売

予約はこちら

アーティスト盤

https://lnk.to/LACM-24654

アニメ盤

https://lnk.to/LACM-24655

【アーティスト盤（CD＋BD）】



品番：LACM-24654

価格：￥3,300（税込）

＜CD＞

1.Palette Days

作詞：真崎エリカ

作曲・編曲：KOUGA

他新規楽曲2曲収録

＜Blu-ray＞

01.「Palette Days」 Music Video

02. Music Video Making

03. Original Movie

【アニメ盤（CD）】



品番：LACM-24655(CDのみ)

価格：￥1,650（税込）

＜CD＞

1.Palette Days

作詞：真崎エリカ

作曲・編曲：KOUGA

他新規楽曲2曲収録

エンディング主題歌

樋口楓、叶

「Yummy Yummy」

1月29日発売

予約はこちら

http://lnk.to/LACM-24649

【初回限定盤（CD）】



品番：LACM-34649

価格：￥1,980（税込）

＜CD＞

01.Yummy Yummy / 樋口楓、叶(TVアニメ『日本へようこそエルフさん。』エンディング主題歌)

作詞・作曲：山田智和・ Yo-SK 編曲：白戸佑輔

02.あのね、ぼくね。/ 樋口楓

作詞 : rino 作曲・編曲 : 光増ハジメ(FirstCall)

03.愛My距離感 / 叶

作詞：rino 作曲・編曲：星銀乃丈

04. Yummy Yummy(Instrumental)

05. あのね、ぼくね。(Instrumental)

06. 愛My距離感(Instrumental)

・yatoyato氏描き下ろしイラスト使用ジャケット

・三方背ケース

・ジャケットイラストを使用したトレーディングカード

・表題曲「Yummy Yummy」MVの絵コンテやイラストを収録した小冊子

にじさんじオフィシャルストア限定有償特典付き初回限定盤の発売も決定！

にじさんじオフィシャルストア限定有償特典

1）樋口楓 オーロラアクリルスタンド付き

2）叶 オーロラアクリルスタンド付き

価格：各￥3,630（税込）

【通常盤（CD）】



品番：LACM-24649

価格：￥1,430（税込）

＜CD＞

01.Yummy Yummy / 樋口楓、叶(TVアニメ『日本へようこそエルフさん。』エンディング主題歌)

作詞・作曲：山田智和・ Yo-SK 編曲：白戸佑輔

02.あのね、ぼくね。/ 樋口楓

作詞 : rino 作曲・編曲 : 光増ハジメ(FirstCall)

03.愛My距離感 / 叶

作詞：rino 作曲・編曲：星銀乃丈

04. Yummy Yummy(Instrumental)

05. あのね、ぼくね。(Instrumental)

06. 愛My距離感(Instrumental)

・ヤッペン氏描き下ろしイラスト使用ジャケット

・ジャケットイラストを使用したトレーディングカード

●作品情報

TVアニメ『日本へようこそエルフさん。』

2025年1月よりMBS/TBS/CBC “アニメイズム”枠、BS11、AT-Xにて放送開始

＜INTRODUCTION＞

エルフさんは日本の文化に興味津々!?

社会人の北瀬一廣の趣味はとにかく寝ること。

彼は、幼い頃からいつも夢で見る不思議な異世界で、胸躍る冒険をしていた。

ある時、仲良くなったエルフの少女と古代遺跡を探索していた時に、運悪く出くわした魔導竜にブレスで焼かれてしまう。

夢から覚めると、部屋にいるはずのないエルフの少女が隣で眠っていて――

【STAFF】

原作：まきしま鈴木（HJノベルス／ホビージャパン）

キャラクター原案：ヤッペン

漫画：青乃下（HJコミックス／コミックファイア連載）

監督：喜多幡徹

シリーズ構成・脚本：吉永亜矢

キャラクターデザイン・総作画監督：平山円

アニメーション制作：ゼロジー

【CAST】

北瀬一廣／カズヒホ：小林裕介

マリー：本渡 楓

ウリドラ：内山夕実

ミュイ：佐々木李子

MUSIC

オープニング主題歌：佐々木李子「Palette Days」

エンディング主題歌：樋口楓、叶「Yummy Yummy」

©まきしま鈴木・ホビージャパン／「日本へようこそエルフさん。」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『日本へようこそエルフさん。』公式サイト

https://welcome-elfsan.com