¡Ö¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡× ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¡¢PR²ñ¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Ë¡Ö»öÁ°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤ÇPR²ñ¼Ò¤¬¹ÊóÁ´ÈÌ¤òÃ´¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤ò¸ø³«¤·¡¢¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Ï27Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸øÁªË¡°ãÈ¿µ¿ÏÇ¤Ç¤ÎºØÆ£ÃÎ»ö¥³¥á¥ó¥È
¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤«¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½Ò¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ëÄÌ¤ê¡¢º£²ó¤ÎÁªµóÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡PR²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁªµóÀï¤ÏÅ¬Ë¡¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ç§¼±¡£SNS¤Ç¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸½ñ¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸øÁªË¡¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼À©ºîÈñ¤Ê¤É70Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊË¡Îá°ãÈ¿¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë