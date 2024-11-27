¡ÚÆÈÀêÆ°²è¡Û¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡×Sakurashimeji½é¼ç±é¥É¥é¥Þ¤ÎÌò¤É¤³¤í
¡È¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¿å¥É¥é25¡Ö¥«¥×¥«¥×¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¡£EBiDAN¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥®¥¿¡¼¥Ç¥å¥ªSakurashimeji¼ç±é¤Ç¡¢Âç³ØÂ´¶È¤òÁ°¤Ë¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¼«Å¾¼Ö¤ÇÎ¹¤ò¤¹¤ë¡¢Âç¿ÍÌÜÁ°¤Î2¿Í¤Î¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Sakurashimeji¤ÎÅÄÃæ²í¸ù¤µ¤ó¡¢郄ÅÄÉ·²æ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª
¡ÚÆ°²è¡ÛSakurashimeji¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¤È¤È¤â¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥«¥×¥«¥×¡×±ÇÁü¤òÀè¹Ô¸ø³«
¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¾×·â
¡½¡½ºÇ¶á¤Î¡È¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¡É¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÀ¶·é¤Ç¡¢¿©»ö¤ä¤ªÉ÷Ï¤¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤É¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤âÁý¤¨¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
郄ÅÄ¡Ö°õ¾Ý¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÁ°¤Ï°ìÅÙ¤·¤«¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤â¶ÛµÞÂÐºö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤ÀÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡£º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¤ÏÀßÈ÷¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÄÃæ¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÁ°Æü¤¬ÂçÀã¤ÇÅÅ¼Ö¤¬»ß¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÁ°¾è¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¹²¤Æ¤ÆÇñ¤Þ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¿¼Ìë¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁáÄ«¤Ë½Ð¤¿¤«¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
郄ÅÄ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À³Ú¤·¤á¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×
ÅÄÃæ¡ÖÅö»þ¤Ï¡¢¶¹¤¯¤Æ¡È¤¿¤À¿²¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Î¾ì½ê¡É¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¡£ËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ë¶ÛµÞÂÐºö¤ä¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Ç¡¢¤Û¤É¤è¤¤¶¹¤µ¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×
郄ÅÄ¡Ö¤´ÈÓ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÅÄÃæ¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥µ¥¦¥Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡×
郄ÅÄ¡Ö¤â¤¦Âç¸ä³Ú»ÜÀß¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
ÅÄÃæ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡ª ¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯µ¤¤Å¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×
郄ÅÄ¡Ö¼Â¤Ï¡¢Âçºå¤Ç¤Î»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤ë¤¿¤á¤Ë»£±Æ»ÜÀß¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤â4¼ïÎà¤¢¤Ã¤Æ¡£¥É¥é¥Þ¤Î¤ªÉ÷Ï¤¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡È¤³¤³¤ÏÇ®¤á¤Î¥µ¥¦¥Ê¡É¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤á¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÄÃæ¡Ö¤¹¤´¤¤¥É¥ä´é¤Ç¡Ø¤³¤³¤ÏÇ®¤á¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
郄ÅÄ¡Ö»£±Æ¤â³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÅÄÃæ¡Ö¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¿©¤Ù¤ë¿©»ö¤â¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë»Ä¤µ¤ºÁ´Éô¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
Ìò¤É¤³¤í¤Ë¡Ö¤³¤ì¡¢²¶¤¿¤Á¤À¤è¤Í¡©¡×
¡½¡½ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÌÀ¤ë¤¯¥³¥ß¥åÎÏ¤¬¹â¤¤¡È²ÅÄ³¤ÅÍ¡É¡¢郄ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÎäÀÅ¤Ç1¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¡ÈÂë¸«Î¼¡É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌòÊÁ¤ÏÅö¤Æ½ñ¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
郄ÅÄ¡ÖµÓËÜ¤Î¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¤µ¤ó¤¬¡¢Åö¤Æ½ñ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡×
ÅÄÃæ¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ø¤³¤ì¡¢²¶¤¿¤Á¤À¤è¤Í¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
郄ÅÄ¡Ö¡ÈÎ¼¡É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÊÙ¶¯¤¬½ÐÍè¤ëÅÀ¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ÏËÍ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¡¢¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¹¤°ÆëÀ÷¤á¤¿¤·±é¤¸¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÄÃæ¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢ÃÎÅª¤ÊÉôÊ¬°Ê³°¤Ï»÷¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£É·²æ¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤Ë¡È²¿¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ä¿Í¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤¬»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìò¤Î¡ÈÎ¼¡É¤È¤¤¤¦¤è¤êÉ·²æ¤È¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
郄ÅÄ¡Ö²í¸ù¤Î³¤ÅÍÌò¤â¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×
ÅÄÃæ¡Ö¤½¤¦¡¢¤Û¤ÜËÍ¡£°ã¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬2¿Í¼Çµï¤Ç¥»¥ê¥ÕÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¤«¤ÄËÍ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¼Çµï·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤«¤²¤Ç±é¤¸¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÌò¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
郄ÅÄ¡ÖËÍ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢Ì¾Á°¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤Þ¤ó¤Þ¡ÈÅÄÃæ²í¸ù¡É¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤â¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤È¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÎÎ©¤Á¤Þ¤ï¤ê¤ä¥È¡¼¥¯¤ÎÊ¬ÎÌ¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡È³¤ÅÍ¡É¤È¡ÈÎ¼¡É¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÅÄÃæ¡Ö¡ÈËÍ¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÏÃ¤¹¤Ê¡É¤È¤¤¤¦»þ¤Ë³¤ÅÍ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏÉ·²æ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿»þ¤ÏÎ¼¤Î¥»¥ê¥Õ¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¡¢ËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤ÈÌòÊÁ¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
郄ÅÄ¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢³¤ÅÍ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢Î¼¤ÏÊÙ¶¯¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÏµÕ¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÅÄÃæ¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£Î¼¤ÏÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤±¤É»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¥º¥±¥º¥±¤È¸À¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÉ·²æ¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢Î¼¤Ï¥Ó¡¼¥ë¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢É·²æ¤Ï¤ª¼ò¤òÁ´¤¯°û¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Î¼¤¬¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Çµ¤Ê¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ï¡¢É·²æ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
郄ÅÄ¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£µ®½Å¤Ê»Ñ¤«¤â¡£¤¢¤È¡¢¥µ¥¦¥Ê¤äÂçÍá¾ì¤ËÆþ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¤Å¤¯¤ê¤â¡Ä¡×
ÅÄÃæ¡Ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª ±³¤Ä¤¯¤Ê¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
郄ÅÄ¡ÖÉáÃÊ¤Ï½µ1¤Î¥¸¥àÄÌ¤¤¤ò½µ3¤Ë¤·¤Æ¡Ä¡×
ÅÄÃæ¡ÖÉáÃÊ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¡ª ÂÎ¤ò¸«¤¿¤é¥Ð¥ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤±³¤Ä¤¯¤Ê¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
郄ÅÄ¡Ö±³¤Ç¤¹¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â²í¸ù¤¬¤à¤·¤í¥¸¥à¤Ë¹Ô¤»Ï¤á¡Ä¡×
ÅÄÃæ¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½½µ3¤Î¥¸¥àÄÌ¤¤¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎÈþ¡Ê±³¡Ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÌò¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¼ÇµïÃæ¤Ë¤¦¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÄÃæ¡ÖÉáÃÊ2¿Í¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³½Ð¤Á¤ã¤¦»þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÊÑ¤ËÀ¼¤òÊÑ¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¤¢¡¢¤½¤³¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×
郄ÅÄ¡Ö¥»¥ê¥Õ¤ò³ú¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÇ¯¶â¤¬¡Ä¡Ù¤È¤«¡ØÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡Ä¡Ù¤È¤«¿¿ÌÌÌÜ¤ËÏÃ¤¹¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÌÀÆü¸ø³«¤Î¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¤ª2¿Í¤Î¡ÈÎ¹¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡£
¤¤¤è¤¤¤èº£Ìë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª Sakurashimeji¼ç±é¡¢¿å¥É¥é25¡Ö¥«¥×¥«¥×¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¡£Ëè²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¡Ê¾®¼ê¿Ìé¡¢¿¿Ìð¥ß¥¡¢»³ÃæÁï¡¢¶áÆ£Ë§Àµ¡¢¼µ¸ÍÈþÏÂ¸ø¡¢»³ºê¼ùÈÏ¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢¥Ù¥ó¥¬¥ë¡Ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
º£ÌëÊüÁ÷¤ÎÂè1ÏÃ¤Ï¡©
Âè1ÏÃ
Âç³ØÂ´¶È¤òÁ°¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ÇÎ¹¤ò¤¹¤ë³¤ÅÍ¡ÊÅÄÃæ²í¸ù¡Ë¤ÈÎ¼¡Ê¹âÅÄÉ·²æ¡Ë¡£2¿Í¤¬¤³¤ÎÎ¹¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï³ÆÃÏ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¡£º£²óÎ©¤Á´ó¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¸¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¡£ ¿ÍÀ¸½é¤Î¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸ÍÏÇ¤¦2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀöÎé¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¤â½ù¡¹¤Ë¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Â´¶È¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹2¿Í¤ÎÁ°¤Ë¾ïÏ¢µÒ¡¦¥µ¥È¥·¡Ê¾®¼ê¿Ìé¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Sakurashimeji¡Ê¤µ¤¯¤é¤·¤á¤¸¡Ë
ÅÄÃæ²í¸ù¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤¬¤¯¡Ë2002Ç¯1·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
郄ÅÄÉ·²æ¡Ê¤¿¤«¤À¡£¤Ò¤ç¤¦¤¬¡Ë2001Ç¯10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
EBiDAN¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥®¥¿¡¼¥Ç¥å¥ª¡£2014Ç¯·ëÀ®¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¤¤¯¤¸¤Ê¤·/¤¤Î¤¦¤Î¤æ¤á¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¥«¥×¥«¥×¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¼çÂê²Î¡Ö¤¤¤Ä¤«¥µ¥è¥Ê¥é¡×¤Ï11·î28Æü(ÌÚ)¤è¤êÇÛ¿®¡£¸½ºß¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖSakurashimeji Live House Tour 2024 ¿´²»¡×³«ºÅÃæ¡£EBiDAN¤¬ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖDAN!DAN!EBiDAN!¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¡Ö²ÈÂ²¥Î¥«¥¿¥Á¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ÖFAKE MOTION-Âîµå¤Î²¦¾-¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢郄ÅÄ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
X¡§@sakurashimeji
Instagram¡§@sakurashimeji_official
TikTok¡§@sakurashimeji_official
YouTube
¡Ê»£±Æ¡§ÁÒ»ý¥¢¥æ¥ß¡¿¼èºà¡¦Ê¸¡§Éú¸«¹á¿¥¡Ë