2024年11月にSNSのBlueskyのユーザー数が1日に100万人のペースで増加したというニュースがありましたが、そのライバルにあたるMetaの短文投稿SNS「Threads」も大きくユーザー数を伸ばしていて、1カ月で3500万人もユーザー数が増えたことがわかりました。Exclusive: Threads adds 35M new sign-ups this month

https://www.axios.com/2024/11/26/exclusive-threads-adds-35m-new-signups-this-monthThreads says 35 million users signed up in November - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/11/26/24306591/threads-35-million-signups-november-growthThreadsのユーザー数が1カ月で3500万人増加したという情報は、ニュースサイト・AxiosやThe VergeがMetaの広報担当者の言葉として伝えたものです。Threadsは、FacebookやInstagramを展開しているMetaによる短文投稿SNSで、2023年7月に登場すると、初日だけで3000万人が登録しました。TwitterライクなMetaのSNS「Threads」の新規登録者数が1日で3000万人を突破 - GIGAZINE1年後の2024年7月には、月間アクティブユーザー数が1億7500万人を突破したと報告されています。Threadsの月間アクティブユーザー数がリリースから1年で1億7500万人を突破 - GIGAZINEThreadsの責任者であるアダム・モッセーリ氏は、アメリカ大統領選挙を終えた2024年11月15日に、1日に100万人を超える新規登録があり、月間増加数は1500万人を超えると投稿していました。そこから約2週間で、2000万人が新規登録したという計算になります。アメリカ大統領選挙をめぐっては、Xのオーナーであるイーロン・マスク氏が共和党のドナルド・トランプ氏を強く支持していた影響で、ユーザーの他SNSへの移動があったという指摘があります。大量の科学者がX(旧Twitter)からBlueskyに移住している - GIGAZINEXからの乗り換え先としてThreadsとライバル関係にあるBlueskyも、2024年11月に入って100万人以上の新規登録があったことを報告していて、総ユーザー数が2500万人を突破しています。2024年11月中にBlueskyアプリのユーザーが300%増加しデイリーアクティブユーザーは350万人に到達 - GIGAZINE