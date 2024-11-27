中国、試験衛星「光伝」２機の打ち上げに成功

27日、東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げられた運搬ロケット「朱雀2号改良型遥1」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

【新華社酒泉11月27日】中国は27日午前10時00分（日本時間同11時00分）、衛星「光伝01、02」を搭載した運搬ロケット「朱雀2号改良型遥1」を東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。

中国、試験衛星「光伝」２機の打ち上げに成功

27日、東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げられた運搬ロケット「朱雀2号改良型遥1」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国、試験衛星「光伝」２機の打ち上げに成功

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中国、試験衛星「光伝」２機の打ち上げに成功

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