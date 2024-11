BMSG presents THE GAME CENTER

SKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、MAZZELなどオールキャストが東京ドームに集結した「BMSG presents THE GAME CENTER」の模様を、オンライン動画配信サービスHuluで12月28日正午から疑似生&見逃し独占配信することが決定した。

SKY-HIが代表を務めるマネジメント/レーベル・BMSGの所属アーティストであるNovel Core、BE:FIRST、MAZZEL、Aile The Shota、edhiii boi、REIKO、TRAINEE(RUI、TAIKI、KANON)など、総勢23人が参加するスポーツイベント「BMSG presents THE GAME CENTER」が、11月26日に東京・東京ドームで開催された。

東京の象徴ともいえる東京ドームを会場に、所属アーティストたちがチェアマンSKY-HIにより用意されたさまざまなゲームに挑戦。更に、オールキャストによるハーフタイムショーを実施。

オンライン動画配信サービスHuluでは「BMSG presents THE GAME CENTER」の模様を疑似生&見逃し独占配信することが決定した。Huluでは本公演の「DAY GAME」と「NIGHT GAME」をまとめて独占配信。また、視聴チケットを購入者だけが見られる特典映像も届ける。【Hulu配信概要】■タイトルBMSG presents THE GAME CENTER■疑似生配信日時12月28日(土) 正午〜(5時間ほどを予定)■見逃し配信日時12月28日(土)ライブ配信終了後、準備が整い次第〜1月6日(月)午後11時59分まで■特典映像配信期間12月28日(土) 正午〜1月6日(月)午後11時59分まで■出演者CHAIRMAN:SKY-HIPLAYER:Novel Core / BE:FIRST / MAZZEL / Aile The Shota / edhiii boi / REIKO / TRAINEE(RUI,TAIKI,KANON)※出演者は予告なく変更となる場合がございます。■視聴料金4900円(税込)