¡Ú£Í¥ê¡¼¥°¡ÛàÌ¾¥¼¥ê¥Õ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼áÎëÌÚ¤¿¤í¤¦Áª¼ê¤ÎÃæ¹ñ¸ì°§»¢¡¡¤Þ¤Ä¤«¤è¤Ë¤Ï¡Ä
¡Ú¸ø¼°¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Þ¤Ä¤«¤è¤¬¸«¤¿£Í¥ê¡¼¥¬¡¼¡Û
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦Áª¼ê¤Ï¡ÖÌ¾¥¼¥ê¥Õ¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÌ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÁªÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉáÄÌ¤Ï¡Ä¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¸À¤ò»Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ï¿Í¤Ç¤Ï»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÇ¤Á¶Ú¤Ç¡¢¡È¥¼¥¦¥¹¤ÎÁªÂò¡É¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¤¿¤í¤¦Áª¼ê¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡£±£±·î£±£¸Æü¤âÌÌÇò¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¼²È¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ×¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀÎ¤«¤éËã¿ý¤Ã¤Æ¹Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¸«±É¤¨¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕ¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬È´·²¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¤¿¤í¤¦Áª¼ê¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤ï¤¶¤ÈÌÄ¤«¤»¤ëÊý¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤È¤«¡Ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇ¸å¡¢¤¿¤í¤¦Áª¼ê¤Ï²èÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÂç²È¹¥¡×¡Ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ë¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÆü¤«¤é£Í¥ê¡¼¥°¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤Æ¤¯¤ë¤¢¤¿¤ê¤â¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¡Ö¥À¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ª¡ÊÂç²È¹¥¡Ë¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¨¡©¡Ø¥À¡Ù¤Ê¤Î¡©¡Ø¥¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆâ½ï¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡Ê¤É¤Á¤é¤Ç¤âÄÌ¤¸¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡Ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤ÎÆü¤Ï¼Â¶·¤ÎÆüµÈÃ¤ºÈ¤µ¤ó¤âÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡Ö¥À¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè½µ¡¢Æ±¤¸¤¯¼Â¶·¤Î¾®ÎÓÌ¤º»¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈ¯²»¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¤´ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¼ª¤¬¤¤¤¤¡×¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüµÈ¤µ¤ó¤Èº¹¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£