by The Come Up Show人気ミュージシャンのDrakeが、自分をこき下ろすために作られた曲の人気を水増ししたとして、レコード会社のUniversal Music Group(UMG)と音楽配信サービスのSpotifyを相手取った法的手続きを開始していたことがわかりました。Drakeは訴えの中で、AppleがSiriを通じてユーザーを不正に誘導させる見返りを受け取ったと主張しています。

Universal Music has responded to Drake's claim that it conspired to "artificially inflate" the streaming numbers of Kendrick Lamar's Drake diss, "Not Like Us":



"The suggestion that UMG would do anything to undermine any of its artists is offensive and untrue. We employ the… pic.twitter.com/yD3n2rNQWf— Variety (@Variety) November 26, 2024

Drake Says UMG and Spotify Schemed to Boost Kendrick's 'Not Like Us'https://www.billboard.com/pro/drake-umg-spotify-schemed-boost-kendrick-not-like-us/Drake Claims UMG, Spotify 'Inflated' Kendrick Lamar's Numbershttps://variety.com/2024/music/news/drake-claims-universal-spotify-artificially-inflated-kendrick-lamar-numbers-for-not-like-us-diss-1236223077/Drakeが所有する企業であるFrozen Momentsは、2024年11月25日に裁判所に提出した文書で、「UMGがボットや賄賂などの手段を使ってKendrick Lamarの曲を流行させる違法な計画を企てた」と非難しました。問題になったのは、Lamarが2024年5月にリリースしたした「Not Like Us」という曲です。Drakeは性犯罪者であると示唆する歌詞を含むこの曲は、いわゆる「ディストラック」と位置づけられています。by NRK P3この件でDrake側は、UMGが「Not Like Us」の人気を人為的に高めることを目的に、Spotifyに同曲のライセンスを著しく割引した価格で提供したり、同曲が実際よりも人気があるという誤った印象を広めるためにボットを使ったりしたことで威力脅迫及び腐敗組織に関する連邦法(RICO法)に違反したと訴えているほか、SpotifyにはUMGと共謀したとの疑惑がかけられています。また、Appleは不法行為で提訴されていませんが、DrakeはAppleがUMGから金を受け取ったと主張しています。Drake側は裁判文書に「UMGは、Appleの音声アシスタント『Siri』が意図的にユーザーを『Not Like Us』に誘導するようにAppleに金を支払ったか、もしくは支払うことに同意したという情報があります。オンラインの情報筋によると、ユーザーがSiriにDrakeことAubrey Drake Grahamのアルバム『Certified Loverboy』を再生するよう頼んだところ、Siriは代わりにDrakeに対する嫌疑である『certified pedophile(公認小児性愛者)』という歌詞を含む『Not Like Us』を再生したとのことです」と記しました。なお、今回の訴訟はまだ正式なものではなく、訴訟の前に証拠をそろえることを目的としたニューヨーク州法に基づく法的手続き、いわゆる「事前訴訟の申し立て(pre-action petition)」です。今回の件に関する報道を受けて、UMGは「UMGが所属アーティストの名誉を傷つけるような行為を働いたという指摘は不快であり、事実無根です。当社はマーケティングおよびプロモーションキャンペーンにおいて、最高水準の倫理的慣行を採用しています。この訴訟前の文書で、どれほど作為的で不合理な法的議論が展開されたとしても、ファンが自分で聴きたい音楽を選んでいるという事実を覆い隠すことはできません」との声明を発表しました。音楽業界メディアのBillboardは、SpotifyとAppleにコメントを打診しましたが、記事作成時点では回答が得られていないとのことです。