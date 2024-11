BTS・JIN、初ソロAL『Happy』が米ビルボードで絶好調！トップ5を独占するチャートも

ボーイズグループBTSのJINが、初のソロアルバムで米ビルボードの主要チャートを掌握した。

11月26日(以下、日本時間)、米ビルボードが発表した最新チャート(11月30日付)によると、JINのソロアルバム『Happy』がメインアルバムチャート「ビルボード200」に4位でチャートインを果たした。また、「ワールドアルバム」では2位、「トップアルバムセールス」では3位に輝いた。

同アルバムのタイトル曲『Running Wild』は、メインソングチャートビルボード「ホット100」の53位に入った。同曲は他にも「グローバル(米国を除く)」で4位、「グローバル200」で5位に名を連ね、「デジタルソングセールス」では1位を記録した。

(写真=BIGHIT MUSIC)BTS・JIN

さらに、アルバム収録曲も主要チャートに多数登場し、好成績を収めた。

先行公開曲だった『I'll Be There』が「グローバル(米国を除く)」で先週より43段上昇した29位にチャートイン。同チャートで『Heart on the Window(with WENDY)』は99位、『Another Level』は142位、『Falling』は158位、『I will come to you』は172位に入った。

「ワールドデジタルソングセールス」チャートでは、1位から5位までの全てをJINの新曲が独占。

『Heart on the Window(with WENDY)」が同チャート1位を記録し、『Another Level』『I will come to you』『Falling』『I'll Be There』が順に続いた。これでJINは、BTSメンバーのRM、SUGA、J-HOPEとともに同チャートで「トップ5」を独占した歌手の一人として記録された。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。