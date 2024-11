TVアニメ『Wacky Races(チキチキマシン猛レース)』の主役メカMEAN MACHINE(ゼロゼロマシン)がメディコム・トイのMAFEXシリーズにラインナップ入り。他車妨害ギミックを再現できる差し替えパーツも付属する。『Wacky Races(チキチキマシン猛レース)』(1968年)は、アメリカのハンナ・バーベラ・プロダクション制作のTVアニメ。11台のレーシングカーによるギャグ満載の愉快なレースが1話完結で描かれる。主人公格であるDick Dastardly(ディック・ダスタードリー)は、「シシシシ!」という笑い声が特徴の犬Muttley(マットレー)と共にMEAN MACHINE(ミーン・マシーン)に乗り、他の参加者を妨害しながら優勝を目指す。主役だが、悪役的なキャラ付けだ。日本では『チキチキマシン猛レース』の邦題で1970年に放送。日本各地で再放送が繰り返され、高い人気を得た。各キャラやレースカーの名は日本独自のものに変更されており、ディックはブラック魔王、マットレーはケンケン、ミーン・マシーンはゼロゼロマシンという名になっている。

MAFEX(マフェックス)はメディコム・トイが展開するアクションフィギュアのシリーズ。通常のラインナップは、全高約16センチ前後、マントなどの一部を除き衣服も樹脂で成形されたタイプ。MAFEXは基本的には人型キャラをメインに展開している。過去に映画『ダークナイト』に登場したバットマンのバイク・バットポッドがMAFEX化されたことがあるが、乗り物系がラインナップ入りするのは非常に珍しい。「MAFEX MEAN MACHINE(ゼロゼロマシン)」はゼロゼロマシンを劇中に忠実に立体化したフィギュア。全長約24センチ。コックピットキャノピーは着脱可能で、付属のブラック魔王とケンケンのフィギュアを乗せることができる。妨害ギミックの磁石アームと画鋲バラマキハンドは差し替えで再現。画鋲パーツも付属する。また差し替えタイヤパーツでコロ走行も可能。2025年9月リリース予定だ。ちなみにメディコム・トイのアイテムは、アメリカ作品の場合、商品名には原題や米名のみが使われることが多いのだが、今回は日本名も並記される形になっている。ビッグサイズで、インテリアとしても映えそうな「MAFEX MEAN MACHINE(ゼロゼロマシン)」。『チキチキマシン猛レース』のファンの方はぜひチェックしていただきたい。MAFEXは海外SF映画やアニメ、アメコミおよびアメコミ原作映画のラインナップが豊富なシリーズだ。また日本作品のキャラも立体化されている。今回は下記アイテムの情報も公開された。「MAFEX STORMTROOPER Ver. 2.0」「MAFEX KNIGHTMARE BATMAN (ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE Ver.)」「MAFEX STORMTROOPER Ver. 2.0」は『スター・ウォーズ』シリーズの帝国軍の兵士ストーム・トルーパーを完全新規造形で再現。形状の異なる2種のマスクパーツや各種ブラスターパーツが付属する。2025年5月リリース予定。「MAFEX KNIGHTMARE BATMAN (ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE Ver.)」は映画『ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット』に登場した、悪夢の中で戦い続けるバットマンをアクションフィギュア化。頭部パーツは4種、銃火器パーツが付属し、スカーフは布製になっている。2025年9月リリース予定。また直近の2024年12月には、下記アイテムがリリース予定だ。「MAFEX 鉄人28号(原作カラーVer.)」「MAFEX 4-LOM(TM)」「MAFEX IRON MAN (STEALTH Ver.)」いずれも渋いところを突いたラインナップとなっている。各作品のファンの方はこちらもチェックしていただきたい。THE WACKY RACES and all related characters and elements (C) & TM Hanna-Barbara. (s24)