Aぇ! groupドキュメンタリー『BORDERLESS 』第2弾初回あらすじ公開！ナレーションはキンプリ永瀬廉

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「ナレーション原稿を読んでいてグッとくる場面がありました」(King & Prince永瀬廉)

Aぇ! groupの単独ドキュメンタリー第2弾『BORDERLESS Aぇ! group デビューツアーの裏側』が、11月28日21時よりNetflixにて配信される。このたび、episode 1のあらすじが公開となった。

デビュー後初のツアーに挑むAぇ! groupの成長や葛藤、舞台裏の素顔を、6ヵ月に及ぶ密着取材で映し出す『BORDERLESS』の第2弾では、King & Prince・永瀬廉がナレーションを担当している。

■episode 1「Only Oneをさがして」

2019年結成、2024年5月に念願のCDデビューを果たした5人組・Aぇ! group。歌・ダンス・バンド・笑いなど、ジャンルの垣根を超えた魅力をもつ“ボーダレス”なアイドルだ。実は、彼らが全国8都市約37万人を動員した『Aぇ! group Debut Tour ~世界で1番AぇLIVE~』の準備は、デビュー発表の“前”からすでに始まっていた。

■ジュニア時代にはないあらたな葛藤「めっちゃ難しい」

2024年2月、メンバーたちはツアーのパンフレット撮影やグッズの打ち合わせに参加。現場は和気あいあいとした空気に包まれるが、3月を過ぎるとAぇ! groupの忙しさは加速していく。プロデューサーの大倉忠義を交えた場では、草間リチャード敬太が率直な心境を打ち明ける。

4月。Aぇ! groupはツアーで披露するコーナーの内容に悩んでいた。ジュニア時代の公演とは異なり、自分たちの曲をメインにした構成を考えなければならない。「めっちゃ難しい…」(正門良規)という話し合いは深夜まで続き、4日後の夜には再びミーティングへ。まだまだ議題が盛りだくさんのなか、“あるテーマ”についてはメンバーたちのアイデアが次々と湧き出て「なんで皆そんなにポンポン出てくるの!?」とリチャードが驚くひと幕も。さらにこの夜、正門から“Aぇ! groupのあらたな挑戦”となる提案が飛び出す。

また、Aぇ! groupが参加した合同ライブイベント『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』にも密着。5人にとって“ジュニア時代最後のステージ”の裏側で繰り広げられた、松田元太(Travis Japan)やなにわ男子との交流も描く。

■空白の20分ブロック… 小島健「意味があるコンセプトにしたい!」

ツアー開幕まで1ヵ月余りとなった頃、一度決めたセットリストに大幅な変更が発生。空白となった20分ぶんのブロックを急きょ作り直そうと、小島健が「意味があるコンセプトにしたい! 例えば…」と積極的に意見を出していく。一方、この頃の佐野晶哉はツアーで披露する曲作りに追い込まれて「マジで時間がない。あさってがガチリミット」と焦りを隠せないが、はたして…。

そんな折、ツアーの衣装担当・末澤誠也は「予算あります?」と、佐野が公演中に着たいという“高額な甲冑衣装”に翻弄されていて…!?

「Aぇ! groupって王道キラキラ系でもないから、やろうと思えば何でもできる。それが逆に難しい」と末澤。一生に一度しかないデビューツアーに向けて5人で試行錯誤を重ねるなか、ある日、彼らに“うれしい知らせ”が届く。

なお、Storm FILM Official YouTubeチャンネルでは、episode 1 Teaserを公開中。こちらもぜひチェックしよう。

(C)Storm Labels

番組情報

Netflix『BORDERLESS Aぇ! group デビューツアーの裏側』

episode 1 : 11/28(木)21:00

episode 2 : 12/05(木)21:00

episode 3 : 12/12(木)21:00

episode 4 : 12/19(木)21:00

※全4話・Netflixにて世界独占配信

※国外の配信日は調整中

出演者:A ぇ! group(正門良規、末澤誠也、草間リチャード敬太、小島健、佐野晶哉)

ナレーション:永瀬廉(King & Prince)

リリース情報

2024.12.04 ON SALE

Blu-ray&DVD『Aぇ! group Debut Tour ~世界で1番AぇLIVE~』

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/157

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/