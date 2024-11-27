¡Ú»³¸ýÉÒÂÀÏº¤Î¸½ÂåÍÅ²ø¿Þ´Õ£²£±£µ¡Û¡Ö¤ª¤Ï¤ó¤Ð¡×¤ä¤Þ¤ó¤Ð¤Ë¡¢¤Ê¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ã¤¤ÍÅ²ø¤«
¡¡¥ª¥«¥ë¥ÈÉ¾ÏÀ²È¡¦»³¸ýÉÒÂÀÏº»á¤¬ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ÎÍÅ²ø¡¢³Ø¹»¤Î²øÃÌ¡¢¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¸½¤ì¤ëÍÅ²ø²½¤·¤¿Í©Îî¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬ÌÜ·â¤·¤¿²ø°Û¤òµ¤·¡¢ÍÅ²ø³¨»Õ¡¦ÁýÅÄ¤è¤·¤Ï¤ë»á¤ÎÁÞ³¨¤È¤È¤â¤Ë¸½Âå¤Î¡ÈÉ´µ´Ìë¹Ô³¨´¬¡É¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Âè£²£±£µ²ó¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤ó¤Ð¡×¤À¡£
¡¡»³¤Ë½Ð¤ë½÷¤ÎÍÅ²ø¤Ç¤¢¤ë¡£Ï·ÇÌ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È±¤ÎÌÓ¤¬½ý¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢ÃæÇ¯½÷À¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡
¡¡¤³¤ÎÍÅ²ø¤Ï¡¢Áë¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤¹¤À¤±¤ÎÍÅ²ø¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤ó¤Ð¡×¤È¤Ï¡¢»³¾®²°¤ÎÁë¤Ë¤³¤ÎÍÅ²ø¤¬½Ð¸½¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÌÜ·â¼Ô¤¬»×¤ï¤º¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¸Æ¤ÓÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÜ·â¼Ô¤Ï¤Ê¤¼¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¥ë¡¼¥Ä¤ä¸ì¸»¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ä¤Þ¤ó¤Ð¡×¤È¤¤¤¦ÍÅ²ø¤ÎÌ¾¾Î¤È¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´ØÏ¢¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡»³¤Î¿À¡á½÷¤Î¿À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢½÷¿À¤¬ÎíÍî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£Ì¾¾Î¤Î¡Ö¤ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤¤È¤«¥é¥ó¥¯¤¬²¼¤À¤È¤«¡¢²¼°Ì¤Î°ÕÌ£¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤ä¤Þ¤ó¤Ð¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¼ã¤¤ÍÅ²ø¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£¥Þ¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Á¡¼¥Þ¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Þ¤ó¤Ð¤È¤¤¤¦ÍÅ²ø¤Ï¡¢¤ª¤Ï¤ó¤Ð¤«¤é½ÐÀ¤µû¤Î¤´¤È¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¡¢¤ä¤Þ¤ó¤Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢Ì¾Á°¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¤Ï¤ó¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢»³¤Îºî¶È°÷¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÈÓ¾ì¡á¥Ï¥ó¥Ð¤Î½÷À½¾¶È°÷¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£
¡¡
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢É¬¤ºÈá·àÅª¤ÊÅÁÀâ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î¡Öµã¤ÌÚÅÁÀâ¡×¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÈÓ¾ì¤ÇÏ«Æ¯¤¹¤ë½÷À¤¬ÃËÀ½¾¶È°÷¤¿¤Á¤«¤éÉÔÅö¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼ó¤ò¤Ä¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢±åÇ°¤¬ÌÚ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤ª¤Ï¤ó¤Ð¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎà¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£»³¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÍÅ²ø¤¬Â¿¿ôÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¡¡