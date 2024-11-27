フジテレビ、2024−2025年末年始特番＆1月期タイムテーブル発表
【モデルプレス＝2024/11/27】フジテレビが11月27日、2024−2025年末年始特別番組＆2025年1月期のタイムテーブルを発表した。
【写真】フジテレビ年末年始特別番組タイムテーブル
フジテレビ1月期ドラマは清野菜名主演「119エマージェンシーコール」（1月13日スタート／毎週月曜日21：00〜21：54）、板垣李光人＆中島裕翔（Hey! Say! JUMP）W主演「秘密 〜THE TOP SECRET〜」（毎週月曜日22：00〜22：54）、波瑠主演「アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜」（1月21日スタート／毎週火曜日21：00〜21：54）、永瀬廉（King ＆ Prince）主演火ドラ★イレブン「御曹司に恋はムズすぎる」（1月7日スタート／毎週火曜日23：00〜23：30）、上川隆也主演「問題物件」（1月15日スタート／毎週水曜日22：00〜22：54）、香取慎吾主演木曜劇場「日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった」（1月9日スタート／毎週木曜日22：00〜22：54）、大地真央主演「最高のオバハン中島ハルコ〜マダム・イン・ちょこっとだけバンコク〜」（1月4日スタート／毎週土曜日23：40〜24：35）。
2024−2025年末年始特別番組は、「オールスター合唱バトル2024年末SP」（12月29日／19：00〜21：54）、「堂本兄弟2024」（12月30日／23：15〜24：15）、「逃走中〜大みそかSP〜」（12月31日〜1月1日／20:：52〜24：30）、「ネタパレ元日SP」（1月1日／24：30〜27：00）、「さんまのまんま 40周年も笑顔のまんまSP」（1月2日15：40〜18：25）などがラインナップされている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】フジテレビ年末年始特別番組タイムテーブル
◆フジテレビ、2025年1月期＆2024−2025年末年始特別番組タイムテーブル発表
フジテレビ1月期ドラマは清野菜名主演「119エマージェンシーコール」（1月13日スタート／毎週月曜日21：00〜21：54）、板垣李光人＆中島裕翔（Hey! Say! JUMP）W主演「秘密 〜THE TOP SECRET〜」（毎週月曜日22：00〜22：54）、波瑠主演「アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜」（1月21日スタート／毎週火曜日21：00〜21：54）、永瀬廉（King ＆ Prince）主演火ドラ★イレブン「御曹司に恋はムズすぎる」（1月7日スタート／毎週火曜日23：00〜23：30）、上川隆也主演「問題物件」（1月15日スタート／毎週水曜日22：00〜22：54）、香取慎吾主演木曜劇場「日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった」（1月9日スタート／毎週木曜日22：00〜22：54）、大地真央主演「最高のオバハン中島ハルコ〜マダム・イン・ちょこっとだけバンコク〜」（1月4日スタート／毎週土曜日23：40〜24：35）。
【Not Sponsored 記事】