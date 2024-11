グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」監修のスイーツ「東京ばな奈プリン」が登場!

「東京ばな奈」のおいしさを3層仕立てのプリンで楽しめるファミリーマート限定スイーツです☆

ファミリーマート「東京ばな奈プリン」

価格:238円(税込)

発売日:2024年12⽉3⽇ (火)

取扱店:沖縄県を除く全国のファミリーマート

※一部店舗で取扱いのない場合があります

「東京ばな奈ワールド」が監修した、「東京ばな奈プリン」が全国のファミリーマート限定で登場!

東京みやげNo.1「東京ばな奈」の美味しさを手軽に味わえると例年大好評の、ファミリーマート限定スイーツです。

今回は11月22日の東京ばな奈の誕生日を記念して、待望の新作「東京ばな奈プリン」がお目見え☆

「東京ばな奈」の美味しさを3層仕立てのプリンで味わう、今だけの一品です。

封を開けた瞬間やさしいバナナの香りがふわっと広がる「東京ばな奈プリン」

東京ばな奈のカスタードのようになめらかでコクのあるバナナ風味のプリンに、スポンジ生地のようにふわっふわなスフレを重ねています。

間にはとろ〜りミルククリームをしのばせて、こだわりの3層仕立てに。

お口に入れた途端とろんととろけるなめらかプリンと、ふわふわしっとりのスフレの組み合わせに虜になること間違いなしです☆

さらに東京ばな奈らしさ満載のパッケージにも注目!

思わず目を引く金色に輝くふたに、水玉模様のリボンでおめかしした「東京ばな奈」がデザインされています。

いつも頑張る自分へのご褒美はもちろん、家族や友達へのちょっとした差し入れにもぴったりです☆

「東京ばな奈」のおいしさが3層仕立てで楽しめる限定プリン。

「東京ばな奈プリン」は、2024年12月3日(火)より沖縄県を除く全国のファミリーマートにて販売開始です。

