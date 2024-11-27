モスバーガー「2025モス福袋」5000円分食事券に『ONE PIECE』コラボ雑貨5点が付いて5000円、ネット予約は12月10日から

モスフードサービスが展開する「モスバーガー」は12月10日から、「2025モス福袋」(税込5,000円)の予約受付を開始する。

販売額である5,000円相当の食事補助券に、人気TVアニメ『ONE PIECE』とコラボレーションした雑貨5点が付いた福袋。

予約はネットでのみ受け付ける。予約期間は12月10日15時〜12月25日26時。ネット予約で完売する場合がある。だたし店舗によっては、12月28日以降に店頭販売を行う場合もある。

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〈モスバーガー「2025モス福袋」概要〉

「2025モス福袋」は“宝のような時間へ”をテーマに、TVアニメ『ONE PIECE』とコラボした。ボトルやハンドタオル、スナックトング、A4クリアファイル、モスバーガーオリジナルイラストの「ONE PIECEカードゲーム」と、食事補助券が入っている。コラボデザインの専用袋に入れて提供する。

モスバーガー「2025モス福袋」専用袋

【「2025モス福袋」セット内容】

〈1〉お食事補助券 ※5,000円相当(500円×10枚綴り)

〈2〉チョッパーの帽子付きボトル

〈3〉オリジナルハンドタオル

〈4〉ゴムゴムの手スナックトング

〈5〉A4クリアファイル

〈6〉モスバーガーオリジナルイラスト「ONE PIECEカードゲーム」

モスバーガー「2025モス福袋」

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◆お食事補助券 ※5,000円相当(500円×10枚綴り)

全国の「モスバーガー」で5,000円分の金券として使えるチケット。「お食事補助券」1枚につき、合計金額から500円分割引される。有効期間は12月28日〜2025年3月31日。何円からでも利用できるため、食事利用だけでなく、カフェ利用にもおすすめだという。おつりは出ない。

「2025モス福袋」お食事補助券 5,000円相当

◆チョッパーの帽子付きボトル

チョッパーの帽子をかたどったフタが特徴のボトル。容量約400ml。素材は、ボトル:ポリカーボネート、蓋:ABS、ポリプロピレン、シリコーン樹脂。

「2025モス福袋」チョッパーの帽子付きボトル

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◆オリジナルハンドタオル

モスバーガーとワンピースのコラボデザインをあしらったハンドタオル。大きさは、約横25cm×縦25cm。素材は綿100%。

「2025モス福袋」オリジナルハンドタオル(C)尾田栄一郎/集英社･フジテレビ･東映アニメーション

◆ゴムゴムの手スナックトング

オニオンフライなどを取るのに使えるトング。トングの先端はルフィの手をかたどっており、ルフィの帽子をモチーフにしたケースも付いている。大きさは、ケース:約直径5cm×縦14cm、トング:約長さ12cm。素材はケース:ABS、トング:ポリプロピレン、シリコーン樹脂。

「2025モス福袋」ゴムゴムの手スナックトング

◆A4クリアファイル

さらさらとしたマットな質感で、麦わらの一味をデザインしたクリアファイル。大きさは、約横22cm×縦31cm。素材はポリプロピレン。

「2025モス福袋」A4クリアファイル

「2025モス福袋」は、予約･当日販売ともに1人5個までの購入。また、一部取り扱いがない店舗がある。

■モスバーガー「2025モス福袋」特設サイト

【クレジット表記】(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション