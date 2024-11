陰謀論を吹聴したことによる損害賠償支払いで破産したアレックス・ジョーンズ氏のウェブサイト「Infowars」が、破産オークションを経て風刺ニュースサイトとして知られる「The Onion」の手に渡ったことについて、Xが異議を申し立てていることがわかりました。Xは、そもそもアカウントはXのものであり、「ユーザーは投稿・送信・表示したコンテンツを所有しているにすぎない」と主張しています。

Case 22-33553 Document 937 Filed in TXSB on 11/25/24(PDFファイル)https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.txsb.459750/gov.uscourts.txsb.459750.937.0.pdfX's Objection to the Onion Buying InfoWars Is a Reminder You Do Not Own Your Social Media Accountshttps://www.404media.co/xs-objection-to-the-onion-buying-infowars-is-a-reminder-you-do-not-own-your-social-media-accounts/X says The Onion can’t have Alex Jones’ Infowars accountshttps://www.engadget.com/social-media/x-says-the-onion-cant-have-alex-jones-infowars-accounts-000006993.htmlElon Musk Claims X Owns Alex Jones, InfoWars Accounts, Not The Onionhttps://www.thewrap.com/alex-jones-infowars-twitter-accounts-the-onion-elon-musk-objection/アレックス・ジョーンズ氏はウェブサイト「Infowars」やYouTube、Xを拠点として活動するタレントで、「アメリカ同時多発テロはアメリカ政府による陰謀」などをはじめとする陰謀論を主張してきました。しかし、ジョーンズ氏はサンディーフック小学校銃乱射事件をでまかせだと吹聴した件で多額の損害賠償を求められ破産。「Infowars」をはじめとする資産は破産オークションで売却されました。資産を落札したのは、風刺系ニュースサイトとして知られる「The Onion」で、サイトをコンテンツクリエイターなどを特集する内容に再構築することを表明しています。陰謀論者のアレックス・ジョーンズによるウェブサイト「Infowars」がオークションにかけられ風刺メディアの「The Onion」が落札、サイトは閉鎖し別物に作り替えられる予定 - GIGAZINEしかし、The Onionが入手した資産にInfowarsのXアカウントが含まれていることについて、Xが異議を申し立てています。Xは訴状で、Xアカウントは独占的財産としてXに優先所有権があり、譲渡・売却などは書面によるXの明示的同意が必要だと主張。また、Xがプラットフォームで提供しているのは「個人的、全世界的、ロイヤリティフリー、譲渡不可、非独占的なライセンスの付与」であり、ユーザーは「アカウントを所有しているわけではなく、投稿・送信・表示したコンテンツを所有しているだけ」とも言及しました。Infowarsの破産オークションを担当するクリストファー・ロペス判事は、調査のためにいったんこの取引を中止し、公正で透明性のあるプロセス確保のため、12月に意見の聴取を行う予定だとのことです。