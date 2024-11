【新エリア「ドンキーコング・カントリー」】12月11日グランドオープン

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」を拡張し、「ドンキーコング」をテーマにした新エリア「ドンキーコング・カントリー」を、12月11日にグランドオープンする。

グランドオープンに先駆けて、「ドンキーコング」の世界へとつながる新エリアのエントランスが本日11月27日に報道陣に初公開された。さらに、同日9時30分頃より「ドンキーコング・カントリー」プレミア先行オープンもスタート。プレミア先行オープンでは、グランドオープンに先駆け、新エリアを一足早く体験することができる。対象は「ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル」を持っている人を始め、招待された一部のゲストとなり、開催期間は12月2日までの予定。

エリアマップ

【「スーパー・ニンテンドー・ワールド」拡張について】

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2021年3月に開業し、連日活況を呈している大人気エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の体験価値をさらに増強、深化するためにそのエリアを拡張します。世界的に高い人気を誇る「ドンキーコング」をテーマにした新エリア「ドンキーコング・カントリー」が、2024年12月11日(水)に世界で初めて※1オープンすることにより、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の敷地面積は1.7倍に拡張してエリア全体の魅力は倍増、その体験価値が更なる高い次元に引き上がる革新性と創造性にあふれた新体験を提供いたします。

※1 任天堂ブランドのキャラクターおよびその世界をテーマにした施設における、同社調べ

新エリア「ドンキーコング・カントリー」について

「ドンキーコング・カントリー」では、ドンキーコングの世界をワイルドに冒険できる。足を踏み入れるとそこは、野生の緑がうっそうと生い茂る異空間。ドンキーコングと仲間たちが暮らすこのジャングルでは、「黄金のしんでん」からトロッコで飛び出して鉱山を豪快に駆け抜けたり、全身を使うアクティビティに挑戦したりと、たくさんのワイルドな大冒険が楽しめる。さらに、ジャングルのど真ん中で楽しみたいフード&グッズも続々登場する。

ドンキーコングのミート&グリート

ファンキーコングのフライ・アンド・バイ

ランビのジャングル・コンガ

【新ライド・アトラクション「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」】

ジャングルを豪快に駆け抜ける、予測不能の大冒険!

「黄金のしんでん」からタル大砲で飛びだし、いざ出発!

トロッコに乗って広大なジャングルを豪快に駆け巡り、途切れたレールをジャンプ!? 予測不能な体験の連続に、もう、我を忘れて大絶叫!ドンキーコングたちとともにジャングルを疾走し、ティキ族のリーダー・ティキトングからゴールデンバナナを守る、ワイルドな大冒険が、今、はじまる!

黄金のしんでん_ステーション

黄金のしんでん_外観

黄金のしんでん_壁画

黄金のしんでん_壁画

新グッズが登場!

販売店舗:ワンナップ・ファクトリー

赤いネクタイがトレードマークのドンキーコングと赤いキャップのディディーコングのかわいいぬいぐるみや、バッグなどに付けられるキーチェーンなどが本日11月27日より販売されている。また、ドンキーコングの仲間たちをモチーフにした全8種のコレクタブルキーチェーンも登場する。

さらに、「ドンキーコング・カントリー」グランドオープン記念デザインの、特別感あるTシャツも子どもから大人まで幅広いサイズで展開する。

「パワーアップバンド」にドンキーコングとディディーコングが加わって全8種類が発売中!

販売店舗:スーパー・ニンテンドー・ワールド入場ゲート付近のカートなど

「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の遊びをより楽しめる「パワーアップバンド」のラインナップにも、ドンキーコングとディディーコングのデザインが11月27日より加わり、全8種となった。

※このパワーアップバンドは、スーパー・ニンテンドー・ワールドの全エリアで使用可能です

※商品のデザイン、価格、販売店舗、販売方法および販売開始日などは、予告なく変更する場合があります

※販売数には限りがあります。品切れの際はご容赦ください

冬限定のホットドリンク発売決定!

販売場所:ジャングル・ビート・シェイク

「ドンキーコング・カントリー」で発売されるトロピカルな味わいのドリンク「DK クラッシュサンデー ~トロピカルバナナ・フレーバー~」に、冬限定のホットバージョンが加わる。投げたタルが豪快に割れる、ゲームでおなじみの瞬間をそのまま表現した楽しいホットドリンクは、温かいバナナオーレがたっぷり入っており、付属のドンキーコングのスプーンで、バナナピューレ&チョコホイップを混ぜていただく。

ジャングル・ビート・シェイク

