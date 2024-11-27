¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ë¡Ö¾ø¤·Æ¦Éå¡×¡ÖÆ¦Éå¤È¶Ì¤Í¤®¤Î¤È¤í¤È¤í¼Ñ¡×Æ¦Éå¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«ÉûºÚ¥ì¥·¥Ô
¡Ú²èÁü18Ëç¡Û¤¦¤Þ¤ß¤·¤ß¤³¤à¡ªÆ¦Éå¤Î´ÊÃ±¤ª¤«¤º¥Ð¥ê¥¨
²¿¤«¤¢¤È°ìÉÊ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤ëÆ¦Éå¤Ç¡¢¥µ¥Ã¤Èºî¤ì¤ë¤ª¤«¤º¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê²¹¤«¤¤Æ¦Éå¤Î¥µ¥Ö¤ª¤«¤º¤ò¿©Âî¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£ ¥ì¥ó¥¸¾ø¤·Æ¦Éå
¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤Û¤«¤Û¤«Æ¦Éå¤Ë
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡Ä1Ãú(Ìó300g)
¡¦³³ä¤ìºÚ¡Ä1/2¥Ñ¥Ã¥¯
¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤»¤óÀÚ¤ê¡Ä1/2¤«¤±Ê¬
¡¡ø¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¢¼ò¡¢¤´¤ÞÌý¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. Æ¦Éå¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÂÑÇ®»®2¤Ä¤Ë¤Î¤»¡¢³³ä¤ìºÚ¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤òÅùÊ¬¤Ë¤Î¤»¤ë¡£
2. ¤¿¤ì¤òÅùÊ¬¤Ë¤«¤±¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸(600W)¤ÇÌó4Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£½Á¤´¤È¤¹¤¯¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬153kcal/±öÊ¬1.0g ¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Æ¦Éå¤È¶Ì¤Í¤®¤Î¤È¤í¤È¤í¼Ñ
´Å¤¯¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¶Ì¤Í¤®¤¬¹¥ÁêÀ
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤â¤á¤óÆ¦Éå¡Ä2/3Ãú¡ÊÌó200g¡Ë
¡¦¥í¡¼¥¹¥Ï¥à¡Ä2Ëç
¡¦¶Ì¤Í¤®¡Ä1¸Ä
¡¦¤È¤ê¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¦ÊÒ·ªÊ´
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. Æ¦Éå¤Ï6ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ½Ä1cmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢¥Ï¥à¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ5mmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡Î1¡Ï¡¢¤È¤ê¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤È¡¢ÊÒ·ªÊ´¾®¤µ¤¸1¡¢¿å1/2¥«¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êº®¤¼¤Ê¤¬¤é¼Ñ¤ë¡£¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ»þ¡¹º®¤¼¤Ê¤¬¤éÌó4Ê¬¼Ñ¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬121kcal /±öÊ¬1.7g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾åÅç°¡µª )
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
Í¥¤·¤¤Ì£¤¬¿´¿È¶¦¤Ë²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ¦Éå¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¤«¤Ö¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¿å¤òÃí¤¤¤Ç¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËèÆü¿å¤òÂØ¤¨¡¢¾ÞÌ£´ü¸ÂÆâ¤Ë¿©¤Ù¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¢¾åÅç°¡µª ¡¡»£±Æ¡¿¹â¿ù½ã¡¢ÆñÇÈÍº»Ë
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ¡¡ÊÝÂ¸ÊýË¡´Æ½¤¡¿¾åÅç°¡µª
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸/ÃæÅÄÌª´»