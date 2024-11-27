A.B.C-Z¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¡£º£ÌëMV¸ø³«¡õ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÀ¸ÇÛ¿®
A.B.C-Z¤¬ËÜÆü11·î27Æü¤Ë15ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×¤ò¡¢CD¤È¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¢¡´ØÏ¢Æ°²è
¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×¤Îºî»ì¤Ï¿¹¹ÀÈþ¡¢ºî¶Ê¤òÇÏ»ôÌî¹¯Æó¡¢ÊÔ¶Ê¤ÏÀ±ÌîÌ÷É§¤¬Ã´Åö¡£¾¼ÏÂÊ¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¹¶¤á¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤À¡£
ËÜÆü22»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¸ø³«Ä¾Á°¤Î22»þ15Ê¬¤è¤êÈ¯ÇäµÇ°À¸ÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◼︎TAKAHIRO¥³¥á¥ó¥È
6Ç¯¤Ö¤ê¤ËA.B.C-Z¤Î¿·¶Ê¿¶ÉÕ¤Î¤ªÏÃ¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡ÖÍè¤¿¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤é¤ËÇ®¤¤Æ®»Ö¤¬¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤ÆÈà¤é¤ÏÍã¤ò¹¤²¿·¤¿¤ÊÀ±¤òÄÏ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×
À©ºî¤Ç¤Ï¡¢º£¤Ç¤¤ëºÇ¹âÅÀ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤ËÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é´°À®¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¥Ü¡¼¥¤¥º¥¯¥é¥Ö¡ÖA.B.C-Z¡×¤Î¿·ºî¤ò°ì½ï¤Ë±þ±ç¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
TAKAHIRO¡Ê¾åÌîÎ´Çî¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
15th Single¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://abcz.lnk.to/HiriHiri_sasete
ÈÎÇä¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/ABCZ_15thSG_CD
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×A
CD+DVD¡¡1,815±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ PCCA.06352
[CD]
01. ¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×
ºî»ì:¿¹¹ÀÈþ¡¢ºî¶Ê:ÇÏ»ôÌî¹¯Æó¡¢ÊÔ¶Ê:À±ÌîÌ÷É§
02. ¡ÖYou can make it !!!!¡×
03. ¡ÖYou can make it !!!!¡×-Inst.-
[DVD]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦Making of Jacket Shooting
¡¦WAI WAI STAY¡Ê¤ªÂæ¾ìËÁ¸±²¦2024 ¤á¤¶¤Þ¤·¥é¥¤¥Ö¡Ë
[ÉõÆþÆÃÅµ]
¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤»¤Æ¥«¡¼¥É
(´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î26Æü 10:00¡Á2024Ç¯12·î15Æü¡Ë
¡¦¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×Dance Clip
¡¦Making of¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×Music Clip
¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯»ÅÍÍ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×B
CD+DVD¡¡1,815±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ PCCA.06353
[CD]
01. ¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×
ºî»ì:¿¹¹ÀÈþ¡¢ºî¶Ê:ÇÏ»ôÌî¹¯Æó¡¢ÊÔ¶Ê:À±ÌîÌ÷É§
02. ¡Ö»Ä¸÷¡×
03. ¡Ö»Ä¸÷¡×-Inst.-
[DVD]
¡¦¥é¥¸¥é¥¸¤·¤¿¤¤¡Á¤¢¤Îº¢¡¢¥é¥¸¥ª¤«¤é¶Ê¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡Á
¤³¤³FMÈô¤ó¤Ç¤ë¤Ê¡¢¡¢¡¢
¤¢¤Îº¢¤Î²»¤òµá¤á¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥é¥¸¥é¥¸¡£
Èù¤«¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥é¥¸¥é¥¸¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¿·À±A.B.C-Z¤ÏÁ´°÷¤Ç¥é¥¸¥é¥¸¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡ª¡©
Let¡Çs ¥é¥¸¥é¥¸¡ª
¢£ÄÌ¾ïÈ×
CD ONLY 1,210±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ PCCA.06354
[CD]
01.¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×
ºî»ì:¿¹¹ÀÈþ¡¢ºî¶Ê:ÇÏ»ôÌî¹¯Æó¡¢ÊÔ¶Ê:À±ÌîÌ÷É§
02. ¡ÖIrresistible Love¡×
03. ¡ÖStarting Line¡×
04. ¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×-Inst.-
05. ¡ÖIrresistible Love¡×-Inst.-
06. ¡ÖStarting Line¡×-Inst.-
¢£A.B.C-Z¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
https://abcz.ponycanyon.co.jp/news/20241120-1.html
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó A.B.C-Z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡A.B.C-Z ¸ø¼°X