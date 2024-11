2004年発売の『/04』と2005年発売の『/05』という、坂本龍一がワーナーミュージック在籍時に発表した2枚の作品が、2枚組CD『/04 /05』として12月18日に再発売される。あらたにRobin Schmidt(24-96 Mastering)がリマスタリングしたものだ。『/04 /05』は、映画テーマ曲、CMソング、ソロ作品、YMO楽曲など、坂本龍一クラシックスの数々をピアノを中心とした演奏で収録したセルフカバー・アルバムで、ピアノ演奏による坂本龍一ベスト・アルバムともいえる作品となっている。

『/04 /05』



2024/12/18(水)発売WPCL-13615〜6 (2枚組CD)価格\4,180 / 税抜\3,800予約:https://wmj.lnk.to/0405(Disc 1) 『/04』1.Asience-fast piano2.Yamazaki 20023.+334.Merry Christmas Mr.Lawrence5.Rain6.Perspective7.Undercooled-acoustica8.Riot in Lagos9.Theme for Roningai-symphonic10.Tamago 200411.Bibo no Aozora12.Seven Samurai - ending theme13.Dear Liz14.Asience - original(Disc 2)『/05』1.Tibetan Dance2.A Flower is not a Flower3.Amore4.Energy Flow5.Aqua6.The Last Emperor7.Happy End8.Thousand Knives9.Fountain10.The Sheltering Sky11.Lost Theme12.Shining Boy & Little Randy13.Reversing14.Rainforestライナーノーツ:矢澤孝樹、角野隼斗リマスタリング: Robin Schmidt(24-96 Mastering)