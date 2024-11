GLIM SPANKYが本日11月27日、メジャーデビュー10周年記念ベストアルバム『All the Greatest Dudes』をリリースした。同ベスト盤にはファンからのリクエストをもとにGLIM SPANKYメンバーが選曲した珠玉のナンバーの数々が収録されている。“10周年お祝いコメント&ベストアルバム感想コメント”は、『All the Greatest Dudes』をリリース前に聴いたGLIM SPANKYと交流のあるアーティストや著名人の数々が、10周年お祝いコメントとベストアルバム感想コメントを寄せたもの。その第二弾がGLIM SPANKY メジャーデビュー10周年特設サイトに公開された。第二弾として公開されたのは、泉大智(DISH//)、UA、奥田民生、亀田誠治、草野マサムネ(スピッツ)、斉藤和義、清水ミチコ、SUGIZO、玉井詩織(ももいろクローバーZ)、松任谷由実、三島有紀子(映画監督)だ。

■メジャーデビュー10周年記念ベストアルバム『All the Greatest Dudes』





▲10周年記念BOX_展開図 ▲10周年記念BOX_展開図



▲初回限定盤 ▲初回限定盤



▲通常盤 ▲通常盤

2024年11月27日(水)発売CD予約:https://glimspanky.lnk.to/atgdPR【完全数量限定 10周年記念限定盤(2CD+Blu-ray+Goods)】PDCV-1246 15,000円(税込)※豪華LPサイズスペシャルBOX仕様▶CD : 2 DISCS▶Blu-ray:<The Goldmine Tour 2024>at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)▼Goods・10周年記念オリジナルヴィンテージ加工Tシャツ[松尾レミ プロデュース]サイズ:L[男女兼用]/ボディ色:スミクロ/素材:綿100%・ピックチャームキーホルダー・LPサイズオリジナルポスター 10枚セット●フォトブックレット 48ページ●歌詞ブックレット24ページ※【完全数量限定】10周年記念限定盤はUNIVERSAL MUSIC STOREのみ限定販売※Tシャツ、ピックチャームキーホルダーのデザインは後日発表【初回限定盤(2CD+DVD)】TYCT-69333 7,000円(税込)▶CD : 2 DISCS▶DVD:<The Goldmine Tour 2024>at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)●フォトブックレット48ページ●歌詞ブックレット24ページ【通常盤(2CD)】TYCT-60240/1 4,500円(税込)▶CD : 2 DISCS●ブックレット40ページ▼CD収録内容 ※CD収録内容は全形態共通DISC 1 & DISC 2:全28曲収録※収録楽曲はファンからのリクエストをもとにGLIM SPANKYメンバーが選曲●DISC 101. 焦燥02. 怒りをくれよ03. ダミーロックとブルース04. 愚か者たち05. 吹き抜く風のように06. 闇に目を凝らせば07. 話をしよう08. NEXT ONE09. TV Show10. 褒めろよ11. 美しい棘12. 夜風の街13. サンライズジャーニー14. リアル鬼ごっこ15. 大人になったら16. ワイルド・サイドを行け●DISC 201. Glitter Illusion02. こんな夜更けは03. HEY MY GIRL FRIEND!!04. ラストシーン05. 形ないもの06. Circle Of Time07. Fighter08. 風にキスをして09. ひみつを君に feat.花譜10. 赤い轍11. Hallucination12. 愛が満ちるまで feat. LOVE PSYCHEDELICO▼完全数量限定 10周年記念限定盤Blu-ray/初回限定盤DVD収録内容<The Goldmine Tour 2024>at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)・The Goldmine・褒めろよ・Odd Dancer・光の車輪・話をしよう・真昼の幽霊(Interlude)・Summer Letter・ラストシーン・愛の元へ・Glitter Illusion・NEXT ONE・怒りをくれよ・不幸アレ・美しい棘・Innocent Eyes・大人になったら・リアル鬼ごっこencore・サンライズジャーニー・愚か者たち・ワイルド・サイドを行け※完全数量限定 10周年記念限定盤と初回限定盤のフォトブックレット、歌詞ブックレットの内容は同一です。※完全数量限定 10周年記念限定盤と初回限定盤のフォトブックレット、歌詞ブックレットと通常盤のフォトブックレットの内容は異なります。●全形態共通封入特典●抽選で豪華賞品が当たるシリアルナンバー付き応募チラシ封入※シリアルナンバー付き応募チラシは初回限定盤、通常盤は初回プレス分のみ封入▼賞品内容・A賞:「After Show」へ抽選でご招待※LIVEは<All the Greatest Dudes Tour 2025>ライブ終演後に開催いたします※LIVEはアコースティック、2人編成です・B賞:メンバー直筆サイン入りオリジナルグッズ 抽選で500名様にプレゼント※グッズの内容は後日発表いたします。・応募者全員プレゼント:ご応募頂いた方全員にオリジナルデジタル壁紙をプレゼントいたします。※上記どちらかご希望の賞品を1つ選んでご応募ください。※申し込み後の賞品の変更はできません。応募受付期間:2024年11月27日(水)11:00〜1月31日(金)23:59■[A賞<After Show>開催会場/招待者数]<All the Greatest Dudes Tour 2025>2月28日(金) 北海道・札幌PENNY LANE24 ※50名様3月02日(日) 宮城・仙台Rensa ※50名様3月08日(土) 大阪・なんばHatch ※150名様3月09日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL ※100名様3月14日(金) 福岡・DRUM LOGOS ※50名様3月15日(土) 広島・広島CLUB QUATTRO ※50名様3月21日(金) 東京・台場Zepp DiverCity TOKYO ※200名様●店舗別CD購入特典・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(約60×60mm)・TOWER RECORDS:ポスター(B2)・HMV:ステッカー(約50×80mm)・Amazon.co.jp:ラバーコースター(サイズ未定)・楽天ブックス:リボンキーホルダー(約110×35mm)・その他一般店:ポストカード※各特典のデザインは後日ご案内いたします。※サイズは変更になる場合がございます。