◆中島健人&キタニタツヤ“GEMN”「THE FIRST TAKE」初登場

【モデルプレス=2024/11/27】中島健人とキタニタツヤによるユニット・GEMN(読み:ジェム)が、27日22時よりプレミア公開されるYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に登場。楽曲「ファタール」を披露する。この度「THE FIRST TAKE」の第496回公開の詳細が発表。歌手や俳優などマルチに活躍する中島と、シンガーソングライター・キタニからなるユニットGEMNが初登場することがわかった。披露するのは、TVアニメ『【推しの子】』第2期オープニング主題歌に起用されたことで話題となり、YouTubeではミュージックビデオの再生回数が3800万回を超える楽曲「ファタール」。「人生を狂わせてくれたものへのラブソング」として作られたという本楽曲を「THE FIRST TAKE」を舞台に一発撮りで披露する。

◆中島健人コメント

◆キタニタツヤコメント

初登場にあたり、中島は「僕は『ファタール』という曲に出会えたことで、自分の人生の新たな道が開けた気がしていて、自分を強くしてくれる、自信を持てる、そういう出会いになったと思うので1秒1秒が尊いし、一緒に歌えている時間もすごく嬉しくて楽しいです」とした上で、「僕らの最大出力をみなさんにお届けできたかなと思っております」とコメント。キタニも「包み隠さずGEMN丸出しって感じだったと思うので、何回でも楽しんでください」と呼びかけている。(modelpress編集部)僕は「ファタール」という曲に出会えたことで、自分の人生の新たな道が開けた気がしていて、自分を強くしてくれる、自信を持てる、そういう出会いになったと思うので1秒1秒が尊いし、一緒に歌えている時間もすごく嬉しくて楽しいです。僕らの最大出力をみなさんにお届けできたかなと思っております。我々2人は舞台の上で何か表現して戦うっていうことでしか自分を実現できないっていうところで意気投合したところがあるので、それの権化みたいなライブが今回はできたかなと思います。包み隠さずGEMN丸出しって感じだったと思うので、何回でも楽しんでください。【Not Sponsored 記事】