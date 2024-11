【ローソン「ブルーアーカイブ」キャンペーン】開催期間:12月3日~

ローソンは、YostarのAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」とのコラボキャンペーンを12月3日より開催する。

ローソンにて「ブルアカ」の新たなコラボキャンペーンが実施されることとなった。キャンペーン期間中は、対象のお菓子を購入することでクリアファイルがもらえる。コラボキャラクターとしては、セリカ、ハルカ、コハル、コユキ、ココナ、モミジの6人が起用されており、それぞれのイラストを用いたデザインのクリアファイルが用意されている。

また、各店舗にて数量限定の「ブルアカマンチョコ」が発売される。こちらはビックリマンチョコを彷彿とさせるシール入りのお菓子で、デフォルメされたキャラクターたちのカード全20種が存在。このうちの4種はシークレットとなっている。

オリジナルクリアファイル

キャンペーン期間:12月3日7時~12月16日

対象のお菓子3点を購入するとクリアファイルがいずれか1枚もらえる。デザインは全8種で、各店計32枚。

※景品がなくなり次第終了となる。

クリアファイル全8種

ブルアカマンチョコ

店頭販売:12月3日より順次

価格:151円(1個)

パッケージデザインは全2種

キャラクターシールは全20種

(C) 2024 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.