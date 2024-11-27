ÅÄÃæ¾Âç¤Î°ÜÀÒÀè¤Ï¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡ÖÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡×¤Èµå³¦OB...4Ç¯20¾¡¤Î36ºÐ¤Ë¡Ö1²¯±ß¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡×
¥×¥íÌîµå²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ìîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚË»á¡Ê66¡Ë¤¬2024Ç¯11·î26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢³ÚÅ·¤òÂàÃÄ¤¹¤ëÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö36ºÐ¤Ç5¾¡¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¼è¤ëµåÃÄ¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È...¡×
ÅÄÃæ¤Ï24Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó³ÚÅ·¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÃæ¤ÇÅÄÃæ¤Ï¡ÖÍèµ¨¤Ï¤É¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤«¤Þ¤À²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤¬¡¢º£¤Ï¤¤¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤¤¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î°Õ»×¤ò¸«¤»¤¿¡£
¹âÌÚ»á¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤¬Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤é³ÚÅ·¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°ÜÀÒÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡ÖÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢4Ç¯¤Ç20¾¡¡£¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£2¥±¥¿¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£Éé¤±¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢20¾¡¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ç¯´ÖÊ¿¶Ñ¤Ç5¾¡¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£36ºÐ¤Ç5¾¡¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¼è¤ëµåÃÄ¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡×
ÅÄÃæ¤Ï³ÚÅ·Éüµ¢1Ç¯ÌÜ¤Î21Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï4¾¡9ÇÔ¡£22Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â9¾¡12ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¡¢23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï7¾¡11ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢23Ç¯10·î¤Ë¼õ¤±¤¿¡Ö±¦Éª´ØÀá¶À»ë²¼¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°½Ñ¡×¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï9·î28Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï1»î¹ç¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¹âÌÚ»á¤ÏÅÄÃæ³ÍÆÀ¤ÎºÝ¡¢¹â³Û¤ÊÇ¯Êð¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇ¯Êð¤Ï2²¯6000Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¡¢µåÃÄ¤«¤é¸º³ÛÀ©¸Â¡Ê£±²¯±ßÄ¶¤¨¤Ï40¡ó¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÇ¯Êð¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Î¤«¡£ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¡ÖÅÄÃæ¥Þ¡¼·¯¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÁ´Á³²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð·ÀÌó¤Ë»ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÇ¯Êð¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£¡ÊÇ¯Êð¡Ë9²¯±ß¤«¤é¤º¤Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤â2²¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢1²¯±ß¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¼ã¼ê¤Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢5¾¡¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òºî¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÊÅÄÃæ¤ÎÅêµå¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇÁ´Á³Åê¤²¤ì¤ë¤è¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤â¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤ÏÂç»ö¤Ê¾¦ÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Ç²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ì¤Ð¡¢Ç¯Êð¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÁÇÄ¾¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
ÅÄÃæ¤Ï³ÚÅ·¤Ç11Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·ÄÌ»»119¾¡¡£Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹»þÂå¤Î78¾¡¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¸½ºß¡¢ÆüÊÆÄÌ»»197¾¡¤òµÏ¿¤·¡¢ÀáÌÜ¤ÎÆüÊÆ200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È3¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¹âÌÚ»á¤Ï¡ÖÃ±½ã¤ËÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤³¤ÏÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±²Ãæ¤ÎÅÄÃæ¤Ï26Æü¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Ë±þÂÐ¤·¡¢¡Ö¡ÊµåÃÄ¤«¤é¡ËÄó¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¼õ¤±¤¿°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´üÂÔ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£