【少年サンデー1号】12月4日 発売予定価格:380円

12月4日発売予定の小学館の漫画雑誌「週刊少年サンデー1号」にて、福地翼氏によるマンガ「うえきの法則」が16年ぶりに掲載されることが明らかとなった。

「うえきの法則」は、正義感の強い中学生・植木耕助が異能力を駆使して悪と戦う姿を描いたバトル漫画。2004年の連載終了後、続編にあたるスピンオフ作品「うえきの法則+」が2005年から2007年まで連載された。

今回、週刊少年サンデーの65周年記念として「うえきの法則」が約16年ぶりに特別読切センターカラーとして登場。タイトルは「うえきの法則 エキシビション」とされている。

