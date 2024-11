八天堂から、ムーミンバレーパークとコラボレーションした、オリジナルデザインパッケージの「くりーむパン いちご」「くりーむパン チョコレート」が登場。

いちごの甘酸っぱさを味わえる新作フレーバーと、2023年12月に販売して好評だったフレーバーを楽しめます!

八天堂「ムーミンバレーパーク」限定「くりーむパン いちご/くりーむパン チョコレート」

販売期間:2024年11月27日(水)〜2025年2月28日(金)まで(数量限定、無くなり次第終了)

販売場所:ムーミンバレーパーク「ムーミン谷の食堂」

価格:1個 各440円(税込)

※八天堂店舗、オンラインショップでの販売はありません

「八天堂」と「ムーミンバレーパーク」のコラボレーション企画として、2024年11月27日よりオリジナルデザインパッケージの「くりーむパン いちご」「くりーむパン チョコレート」の販売をスタート。

ムーミンバレーパークだけのオリジナルデザインパッケージに入った八天堂の「くりーむパン」に、期間限定で新しいフレーバーが登場します☆

ムーミンバレーパークにて、2023年から花柄のイラストベースに各キャラクターのシールを添付したオリジナルパッケージで「くりーむパン」を販売している八天堂。

今回は、いちごの甘酸っぱさを味わえるフレーバー「くりーむパン いちご」が「スニフ」のシールを貼ったパッケージで新しく登場します。

また、2023年12月に販売し、好評だったフレーバー「くりーむパン チョコレート」は「スティンキー」のシールで再登場。

どちらも年代問わず楽しめるフレーバーで、パーク散策中のランチやスイーツ、お土産などにもおすすめです!

くりーむパン いちご

ムーミンバレーパーク限定の「くりーむパン いちご」は、ピンク色が目を引く「スニフ」のシールが目印。

しっとり・ふんわり・柔らかな生地の中に、福岡県産あまおう苺を使用した「あまおう苺ジャム」を合わせた軽いくちどけの苺クリームと、練乳を使用したミルククリームを2層仕立てで入れています。

あまおう苺の甘酸っぱさと、優しい甘さのミルククリームによる「苺ミルク」が楽しめるフレーバーです☆

くりーむパン チョコレート

いたずらものの「スティンキー」のシールが目印になった「くりーむパン チョコレート」

しっとり・ふんわり・柔らかな生地の中に、カカオの風味が香る、甘さ控えめでやさしく軽いくちどけのチョコレートクリームが入っています。

年代問わず、幅広い方が楽しめる味わいで、2023年12月の販売から再登場しました!

ムーミンバレーパーク限定パッケージで、いちごとチョコレートのフレーバーが登場。

八天堂の「ムーミンバレーパーク」限定「くりーむパン いちご/くりーむパン チョコレート」は、2024年11月27日〜2025年2月28日まで、数量限定で発売です☆

※上記内容はリリース時点の情報であり、変更になる場合もあります

※写真はイメージです

