バンダイの「ガシャポン」シリーズに、ディズニーの世界観がつまった、カプセルがそのまま飾れるフィギュアになる「ディズニーキャラクター/デスクトップフィギュア」が登場。

ディスプレイ部分が「ミッキーマウス」のお顔モチーフになった、ガシャポン史上最大の直径90ミリサイズのフィギュアです☆

バンダイ ガシャポン「ディズニーキャラクター/デスクトップフィギュア」

価格:1回 1,000円(税込)

発売日:2024年11月第5週より順次

対象年齢:15歳以上

種類数:全3種(ミッキーマウス、くまのプーさん、アリエル)

サイズ:全高約13m

販売店舗:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、 量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ

発売元:株式会社バンダイ

ディズニーの世界観がつまった全高約13センチのフィギュア「ディズニーキャラクター/デスクトップフィギュア」がバンダイの「ガシャポン」シリーズに登場。

2024年8月より展開している、ガシャポン史上最大となる直径90ミリサイズのフィギュアです。

カプセルレス仕様で外側のパーツを組み立てるとフィギュアを置いて飾れるディスプレイとして使うことが可能。

ディスプレイ部分は「ミッキーマウス」の顔がモチーフになっており、Disneyのロゴなどが施されています。

ラインナップは「ミッキーマウス」「くまのプーさん」「アリエル」の全3種。

中心部にセットするフィギュアは、各キャラクターの世界観が伝わる動きのあるポーズになっているのもポイントです☆

ミッキーマウス

ディスプレイ中央部分のエンブレムにイニシャルの”M”をあしらった「ミッキーマウス」のフィギュア。

右手を上げ左手を腰に当てているポーズの「ミッキーマウス」をディスプレイすることができます。

くまのプーさん

ゴールドのカプセルに風船やミツバチをレイアウトした「くまのプーさん」デザイン。

ハニーポットを抱えた「くまのプーさん」にほっこりと癒やされるフィギュアです。

『リトル・マーメイド』アリエル

貝殻を中央に配した『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」

左手を伸ばしているポーズで、海中で髪がなびいているシーンが切り取られています。

ディズニーの世界観が伝わる、動きのあるポーズが魅力のフィギュアシリーズ。

2024年11月第5週より順次販売が開始される、バンダイ ガシャポン「ディズニーキャラクター/デスクトップフィギュア」の紹介でした☆

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※店頭での取扱い開始日は、店舗によって異なる場合があります

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります

※掲載情報は予告なく変更になる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 存在感抜群なミッキー・プーさん・アリエル!バンダイ ガシャポン「ディズニーキャラクター/デスクトップフィギュア」 appeared first on Dtimes.