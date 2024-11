【ドンキーコング・カントリー】12月11日 オープン予定

追加された「ドンキーコング・カントリー」エリア

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)の公式スマホアプリに、「ドンキーコング・カントリー」が追加された。

追加されたのは、アプリ内コンテンツ「スーパー・ニンテンドー・ワールド」。既存のエリアに加え、12月11日オープン予定の新エリア「ドンキーコング・カントリー」のマップが見られるようになっている。

マップ全体を拡大、縮小して見ることができる

マップでは、アトラクション「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」や、アクティビティ「ランビのジャングル・コンガ」など、エリア内で体験できるコンテンツの位置を確認可能できる。

なお11月27日には、「ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル」所持者向けの「ドンキーコング・カントリー」先行体験イベント(当選者限定)が実施されており、これに合わせたアップデートとなっている。

