±Ç²è¡Ø¥°¥ì¥à¥ê¥ó¡Ù¤Î¥®¥º¥â¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ Ha-Li-C STORE¸ÂÄê¥¨¥³¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ªHa-Li-C STORE by HYBRID¡Ö¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×

『Ha-Li-C STORE by HYBRID(ハリックストア バイ ハイブリッド)』にて、映画『グレムリン』のギズモが散りばめられた限定エコトートバッグがもらえるノベルティキャンペーンを2024年12月1日(日)から開始します。

Ha-Li-C STORE by HYBRID「ノベルティキャンペーン」

開催日: 2024年12月1日(日)〜12月25日(水)

場所 : Ha-Li-C STORE by HYBRID

URL : https://halic-store.com/

内容 : 期間中に『グレムリン』関連商品を購入した方へ、限定デザインのギズモトートバッグを先着100名様にプレゼントします。

・ノベルティは商品と同梱しお送りさせていただきます。

・購入点数に関わらず、

1会計につきノベルティ1点のお渡しとなりますのでご注意ください。

・こちらのノベルティは返品交換のご対応不可となっています。

・無くなり次第、キャンペーン終了となります。

■限定デザインのエコトートバッグ

薄手でフラットなのでサブバッグにおすすめ

ここでしか手に入らない、Ha-Li-C STORE限定デザインのトートバッグです。

薄手のポリコットン素材を使用したトートバッグは、汚れにも強く使い勝手抜群です。

A4サイズや雑誌サイズも余裕で入ります。

様々な可愛いギズモと手書き風ロゴが散りばめられた、おしゃれなデザインです。

持ち手の長さがあり、肩掛けも可能

薄手でフラットなのでサブバッグにおすすめ。

持ち手の長さがあり、肩掛けも可能です。

横30cm×高さ36cm(マチ無し)

■ノベルティ詳細

Ha-Li-C STORE限定ギズモエコトートバッグ

本体サイズ :横30cm×高さ36cm(マチ無し)

持ち手サイズ:横2.5cm×長さ50cm

素材 :コットン ポリエステル 4オンス

■グレムリン関連商品

ノベルティがもらえる関連商品の一部を紹介!

【グレムリン】刺繍トレーナー 通常価格6,490円(税込)

【グレムリン】フォトプリントトレーナー 通常価格6,490円(税込)

【グレムリン】インパクトニット 通常価格8,690円(税込)

【グレムリン】ジャガードニット 通常価格8,690円(税込)

映画公開から2024年で40周年を迎える『グレムリン』。

すべてユニセックスアイテムとなっており、クリスマスプレゼントとしてもおすすめのラインナップです。

