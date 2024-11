キャリア女性の赤裸々体験を描く！『この不調、ぜんぶ更年期のせいだったの!?』清永真理子著

更年期に向き合う女性たちに向けて、『この不調、ぜんぶ更年期のせいだったの!?』(清永真理子著、木村容子解説)が三笠書房より発行されました。

『この不調、ぜんぶ更年期のせいだったの!?』清永真理子著

著者 :清永真理子

解説 :木村容子(東京女子医科大学附属東洋医学研究所 所長)

価格 :1,650円(税込)

発売日 :2024年11月14日(木)

ページ数:240ページ

仕様 :四六判並製

ISBN :978-4-8379-4017-3

発行元 :三笠書房

女性の更年期は、キャリアでもプライベートでも負担が大きくなる年代。

働く女性は仕事だけでなく家事や育児や介護など、心身ともに多忙な日々を過ごしています。

本書は、それまで病気とは無縁で、いつも元気だった著者が、最初は更年期と気づかないまま、多種多様な不調に翻弄されていったリアルな実体験から、更年期特有の不安と不調を解消する知識を提供するだけでなく、読者が自身の身体と心を理解することで自分本来の生き方に気づき、自信を取り戻すきっかけになる一冊となっています。

「最近なんだか疲れがとれない」

「夜眠れなくなってきた」

「頑張りたいのに頑張れない」……etc.

不調を感じながらも、ぴったりくる改善法がない、どう対処していいのかわからない。

そんな悩みを持つ多くの女性に

正しい知識と自分に合う対処法がわかっていれば、もっとラクに自分と身体と心とつき合えるようになる!

更年期のピンチは本当に自分らしい生き方を見つけるチャンスに変えられる!

著者自身のリアルな実体験と学び、100名以上の体験者へのインタビューをふまえ、この時期の不調を我慢せず、不安に振り回されず、戦略的に更年期を乗りこなす術を伝えられます。

東京女子医科大学附属東洋医学研究所所長 木村容子医師による解説つき。

目次

3章 漫画:ヤマサキミノリ

■著者プロフィール

Life for meプロデューサー 清永真理子(きよなが・まりこ)

著者:清永真理子

1969年福岡県生まれ。

GCDF-Japanキャリアカウンセラー、女性の健康経営推進員、5代目酒サムライ・利き酒師。

大学卒業後、(株)リクルートに入社し、営業・営業マネージャーとして23年間勤務。

MVPや最優秀グループ賞を受賞し、社内外で高い評価を得る。

2016年、日本酒コンサルタントとして(株)WABIを創業。

その後4年間の更年期障害に翻弄され、キャリアチェンジを経験。

自身の体験と100名以上の経験者の声をもとに「Life for me-更年期講座-」を立ち上げる。

現在は、個人講座以外に、従業員の更年期によるパフォーマンス低下による企業損失を防ぐため、企業研修を企画・実施。

研修参加者の満足度は95%以上と高評価を得ている。

