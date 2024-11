横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのペストリーショップ「ドーレ」が、2種類の新作パンを発売。

チーズがとろける進化系クロワッサン「雪蔵完熟メークインとカマンベールのパンスイス」と、冬季限定のトリュフ風味が贅沢な「クグロフ サレ プロヴァンサル」がラインナップされます。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ドーレ」雪蔵完熟メークインとカマンベールのパンスイス/クグロフ サレ プロヴァンサル

期間:2024年12月1日(日)より販売開始

※「クグロフ サレ プロヴァンサル」の販売は2024年12月25日(水)まで

場所:ペストリーショップ「ドーレ」(B1F)

営業時間:月〜土10:00〜19:00/日・祝10:00〜18:00

予約・問い合わせ:レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00)

2024年9月にリニューアルオープンした、横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのペストリーショップ「ドーレ」

フレンチモダンスタイルの洗練されたインテリアと、商品を選びやすい回遊性のある店内になっています。

そんな「ドーレ」に2024年12月1日から、新たに2種類の魅力的なパンが登場。

家族や親しい友人とのホームパーティーに持ち寄ったり、手土産にしたりできる、注目の新作パン「雪蔵完熟メークインとカマンベールのパンスイス」と「クグロフ サレ プロヴァンサル」を紹介します☆

雪蔵完熟メークインとカマンベールのパンスイス

料金:650円(税込)

「ドーレ」に新登場する1つ目のパンは、進化系クロワッサン「パンスイス」シリーズ第3弾「雪蔵完熟メークインとカマンベールのパンスイス」

天然の雪を利用した貯蔵庫で18ヶ月以上熟成させ、甘さと旨みが引き出された北海道産のじゃがいも「雪蔵完熟メークイン」が使用されています。

「雪蔵完熟メークイン」と、とろりと溶けたカマンベールチーズが、サクサクのクロワッサン生地と絶妙に組み合わさった逸品です!

クグロフ サレ プロヴァンサル

料金:1,400円(税込)

サイズ:16cm

2つ目は、2024年12月25日までの限定販売となる、フェスティブシーズンにぴったりな甘くないクグロフ。

「クグロフ サレ プロヴァンサル」は、南仏プロヴァンスをイメージし、隠し味にトリュフペーストを練り込んだ塩味に仕上げられています。

オリーブやベーコン、セミドライトマトも贅沢に使用し、ワインやビールとの相性も抜群。

王冠に見立てた美しい見た目と、しっとりとした食感や豊かな風味が特徴の新作パンです☆

リニューアル記念発売のパンシリーズ第3弾と、フェスティブシーズンにぴったりなクグロフが新登場。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ドーレ」の「雪蔵完熟メークインとカマンベールのパンスイス」と「クグロフ サレ プロヴァンサル」は、2024年12月1日より発売です!

※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

