生ビール、メガハイボールなど290円から！焼肉まん福高屋店　周年祭

プロスパは、2024年2024年11月29日(金)〜12月5日(木)まん福高屋店にて周年祭を開催します。

焼肉まん福高屋店 周年祭

周年祭期間中、破格のサービス商品を多数用意します。

【周年祭の目玉内容】

■目玉サービス1

・特選四天王盛り合わせ(周年祭特別商品)

(和牛サーロイン、和牛ハラミ、和牛上ハラミ、和牛上ロース)

通常5,540円(税込6,094円)→周年祭特別価格4,380円(税込4,818円)

特選四天王盛り合わせ

■目玉サービス2

・爆安商品29品目用意します。

毎月恒例の肉の日のサービスをパワーアップした内容です。

人気商品を周年祭特別価格で用意します。

<商品の一例>

焼きしゃぶカルビ 590円→390円(税込429円)

やわらかカルビ 590円→390円(税込429円)

とろけるタンユッケ 1,280円→780円(税込858円)

詳細はInstagram、LINE公式アカウントで配信します。

とろけるタンユッケ

■目玉サービス3

・生ビール、メガハイボール、メガレモンサワー 290円(税込319円)

期間中、注文は無制限。

飲みすぎ注意。

メガハイボール&メガレモンサワー

■目玉サービス4

・弁当 名物牛カルビ重 500円(税込540円)

期間中は人気の名物牛カルビ重を690円(税込745円)から、500円(税込540円)にて提供。

(期間中のお弁当の販売はカルビ重のみとさせていただきます)

名物牛カルビ重

■目玉サービス5

・1、2月に使えるクーポンを配布します。

5,000円利用で500円、10,000円利用で1,000円OFF

提供期間:2024年11月29日(金)〜12月5日(木)

■店舗概要

店舗名 : まん福高屋店

所在地 : 〒703-8233 岡山県岡山市中区高屋308-1 フレスポ高屋内

アクセス: 高島駅から車で10分。

旧2号線沿い。

フレスポ高屋内。

高島駅から1,366m

営業時間: 11:00〜14:30 17:00〜22:00

定休日 : 無

席数 : 136席

