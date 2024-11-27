生ビール、メガハイボールなど290円から！焼肉まん福高屋店 周年祭
プロスパは、2024年2024年11月29日(金)〜12月5日(木)まん福高屋店にて周年祭を開催します。
焼肉まん福高屋店 周年祭
プロスパは、2024年2024年11月29日(金)〜12月5日(木)まん福高屋店にて周年祭を開催。
周年祭期間中、破格のサービス商品を多数用意します。
【周年祭の目玉内容】
■目玉サービス1
・特選四天王盛り合わせ(周年祭特別商品)
(和牛サーロイン、和牛ハラミ、和牛上ハラミ、和牛上ロース)
通常5,540円(税込6,094円)→周年祭特別価格4,380円(税込4,818円)
特選四天王盛り合わせ
■目玉サービス2
・爆安商品29品目用意します。
毎月恒例の肉の日のサービスをパワーアップした内容です。
人気商品を周年祭特別価格で用意します。
＜商品の一例＞
焼きしゃぶカルビ 590円→390円(税込429円)
やわらかカルビ 590円→390円(税込429円)
とろけるタンユッケ 1,280円→780円(税込858円)
詳細はInstagram、LINE公式アカウントで配信します。
とろけるタンユッケ
■目玉サービス3
・生ビール、メガハイボール、メガレモンサワー 290円(税込319円)
期間中、注文は無制限。
飲みすぎ注意。
メガハイボール＆メガレモンサワー
■目玉サービス4
・弁当 名物牛カルビ重 500円(税込540円)
期間中は人気の名物牛カルビ重を690円(税込745円)から、500円(税込540円)にて提供。
(期間中のお弁当の販売はカルビ重のみとさせていただきます)
名物牛カルビ重
■目玉サービス5
・1、2月に使えるクーポンを配布します。
5,000円利用で500円、10,000円利用で1,000円OFF
提供期間：2024年11月29日(金)〜12月5日(木)
■店舗概要
店舗名 ： まん福高屋店
所在地 ： 〒703-8233 岡山県岡山市中区高屋308-1 フレスポ高屋内
アクセス： 高島駅から車で10分。
旧2号線沿い。
フレスポ高屋内。
高島駅から1,366m
営業時間： 11:00〜14:30 17:00〜22:00
定休日 ： 無
席数 ： 136席
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