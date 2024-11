一人暮らし男女の「出来合い品活用」意識高く約7割！日本能率協会総合研究所「メニューからみた食卓調査2024」

日本能率協会総合研究所は、全国に居住する20〜69歳の単身世帯男女を対象として「メニュー」と「食卓」をテーマとした自主企画調査を実施しました。

日本能率協会総合研究所は、全国に居住する20〜69歳の単身世帯男女を対象として「メニュー」と「食卓」をテーマとした自主企画調査を実施。

調理に関する手作り・こだわり意識や、加工食品・中食の利用実態、食事シーン別の実態・意識等、様々な角度から普段の食卓を捉えます。

■調査概要

調査名 : メニューからみた食卓調査2024《単身世帯編》

※今回のリリースでは、上記調査の中に収録されている調査結果の

一部を抜粋して紹介します。

調査期間: 2024年7月19日(金)〜2024年7月24日(水)

調査対象: 全国に居住する20〜69歳の単身世帯(1人暮らし)の男性・女性

調査方法: インターネット調査

回答者数: 1,200サンプル

※年代・エリアの母集団人口構成に準拠してサンプル回収を実施

詳細URL : https://www.jmar.biz/report2/menu2024_single/

【調査結果1】「料理は素材から手作りする」意識は、単身男性3割強、単身女性は4割半

「料理は素材から手作りする」に対して、「はい」「どちらかといえば、はい」「どちらかといえば、いいえ」「いいえ」の4つの選択肢で回答を求めたところ、「はい」「どちらかといえば、はい」を合わせた「素材から手作り」志向派は、単身男性3割強、単身女性4割半だった。

2020年調査時と比較すると、10ポイント近く増加しており、前回調査(2022年調査)と比較すると同程度で推移している。

性年代別でみると、男性は20代が最も「はい」計の割合が高く、年代が上がるにつれ低下する傾向。

女性は60代が最も高く6割を超える。

Q. 次にあげる質問に、「はい」〜「いいえ」であてはまるものを選んでください。

(単一回答)

図表1

【調査結果2】「出来合い品活用」意識は、単身男性60代が顕著に高く8割を超える

「出来合い品(冷凍食品・レトルト・惣菜等)を上手に活用している」について、「はい」「どちらかといえば、はい」を合わせた「出来合い品活用」志向派は、単身男性7割強、単身女性7割弱だった。

前回調査(2022年調査)と比べると、男女とも概ね同程度で推移しているものの、女性は「はい」の割合が5ポイント以上低下している。

性年代別でみると、男性60代は「はい」計の割合が男女含め全年代で最も高く8割を超える。

対して女性60代は6割を下回り最も低い。

Q. 次にあげる質問に、「はい」〜「いいえ」であてはまるものを選んでください。

(単一回答)

図表2

【調査結果3】「時短」志向は男女ともに8割を超える。

女性30代が最も高く約9割

「できるだけ調理時間を短縮する」について、「はい」「どちらかといえば、はい」を合わせた「時短」志向派は、単身男性8割、単身女性8割強だった。

前回調査(2022年調査)と比べるとほぼ同程度で推移しており、大きな変化はみられない。

性年代別でみると女性30代は約9割と顕著に高く、男女含めた全年代で最も高い。

Q. 次にあげる質問に、「はい」〜「いいえ」であてはまるものを選んでください。

(単一回答)

図表3

【調査結果4】食事の準備は「便利な市販品利用」意識が強い。

平日朝食が最も強く、休日夕食が最も弱い傾向

食事を準備する気持ちを「食材から手作り調理したい」「便利な市販品を利用したい(惣菜・レトルト・冷凍食品・弁当など)」の2つにわけたときに、朝・昼・夜の食事シーンそれぞれでどの程度の意識か確認したところ、単身世帯は、総じて「便利な市販品利用」意識寄りだった。

そのなかで、特に「便利な市販品利用」意識が強いシーンは平日朝食で平均が6.7、対して「便利な市販品利用」意識が弱いシーンは休日夕食で平均は5.9だった。

なお女性50〜60代は「食材から手作り」意識寄りだった。

Q. 朝・昼・夜の食事シーンにおいて、食事を準備する気持ちを「食材から手作り調理をしたい」「便利な市販品を利用したい(惣菜・レトルト・冷凍食品・弁当など)」にわけたとき、あなたの気持ちはどの程度でしょうか。

(単一回答)

※レポート内ではすべての食シーンについての結果を掲載しています。

図表4

【調査結果5】夕食メニューの心がけは男女とも6割強が「自分の好み」、次いで「簡単・手軽に作れるメニュー」

夕食メニューの心がけは、単身男女ともにライフスタイルの特性上「自分の好み」がいずれも6割強と最も高く、次いで「簡単メニュー・手軽に作れる」「節約メニュー・安い食材」が3割台で続く。

性年代別でみると、女性30代は「簡単メニュー・手軽に作れる」が5割強と顕著に高く、「節約メニュー・安い食材」は女性50代が5割弱、また女性50〜60代は「健康メニュー・栄養バランス」が5割弱と他の年代と比べて高い。

男性30代は「ボリューム・腹持ちがいい」が唯一3割を超えて高い。

Q. 夕食のメニューは、何を心がけてますか?(複数回答)

図表5

