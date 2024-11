PC作業を効率化！ワールド化成『OMNI STREAM』

ワールド化成は、2024年11月29日(金)0:00から2024年12月6日(金)23:59までAmazonで開催中の「Amazonブラックフライデー」にて、左手デバイス『OMNI STREAM』を20%OFFで販売します。

ワールド化成『OMNI STREAM』

■Amazon ブラックフライデー限定で20%OFF

セール詳細

割引内容 : 通常価格14,990円(税込)→11,992円(税込) 20%OFF

Amazon販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0D9V7Q6BZ?th=1

開催期間 : 2024年11月29日(金)0:00〜2024年12月6日(金)23:59

■OMNI STREAM(オムニストリーム)

デスクワーク・配信・ゲームの効率化に最適な一体型コントローラー

PC作業を効率化『OMNI STREAM』

【特長】

OMNI STREAMとは、快適さと機能性を兼ね備えたcoconが贈る最新の片手スイッチングデバイスです。

15個のタッチスクリーンボタンと液晶パネルを搭載し、各キーにお好きなアイコンと機能を設定することができます。

これにより、アプリケーションの起動、オーディオの調整、複雑なショートカットの一つのキーへの割り当てなど、さまざまな操作が可能です。

日々のアプリを制御し、繰り返しの作業を簡略化します。

OMNI STREAM専用アプリをインストールすることで、アプリ上でアクションをドラッグ&ドロップして簡単にキーの機能を設定できます。

主要な配信ソフトウェア、クリエイティブソフトウェア、ビジネスソフトウェアに対応しており、DiscordやOBSなどで自分好みのキー設定が可能です。

OMNI STREAM

【製品概要】

サイズ :131mm×80mm×56mm※スタンドを含む

重量 :148g(本体)、40g(スタンド)

カラー :ブラック、ホワイト

保証期間:1年間

【同梱物】

・OMNI STREAM

・滑り止め付きスタンド

・USB-Cケーブル(1.5m)

・説明書(日本語・英語対応)

