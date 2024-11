フジテレビの動画配信サービス「FOD(エフオーディー)」は、11月26日、東京・六本木の「TOHOシネマズ 六本木ヒルズ」にて事業戦略および新作情報を発表するイベント『FOD SHOWCASE'24』を開催した。FODの野村和生氏は、会員数の急成長について言及。2022年11月時点で100万人だった会員数が、1年9か月で50万人増加し、この夏に150万人を突破したことを明らかにした。野村氏は、さらなるサービス向上を目指す戦略として「大型のアライアンスを組めた」と述べ、全国で70を超える映画館を運営するTOHOシネマズとの提携を発表。この提携により、新サービス『FODフライデイ』が12月20日(金)からスタートすることを明らかにした。「FODの会員であれば、毎週金曜日に全国のTOHOシネマズで映画鑑賞が通常2000円のところ、1200円に割引されます。月額976円のサービスで800円オフになるので、映画好きには非常にメリットの大きいサービスになるのではないかと思います」と野村氏は語った。割引対象は会員本人と同伴者1名(計2名)。料金体系は一般800円オフ、大学生300円オフ、高校生100円オフと設定されている。さらに野村氏は、「FODの『F』とFriday(フライデー)の『F』、そして新作映画が公開されることが多い『金曜日』を掛け合わせた」とサービス名の由来を説明。「これからも既存のFOD会員に多くのメリットを提供していきたい」と意気込みを語った。イベントの後半では、注目の新作ドラマの出演者が登壇。寛一郎、三浦透子、リリー・フランキー、斎藤工、遠藤さくら、伊藤健太郎ら豪華キャストが顔をそろえ、さらに来日中のタイの人気女優ピムチャノック・ルーウィセートパイブーンも同席し、華やかなイベントとなった。

▲ ドラマ『HEART ATTACK』出演の寛一郎、三浦透子

▲ ドラマ『ペンション・恋は桃色』season3出演のリリー・フランキー、斎藤工

▲ ドラマ『トラックガール2』出演の遠藤さくら

▲ ドラマ『未恋〜かくれぼっちたち〜』出演の伊藤健太郎

▲ 海外ドラマ『愛と欲望の階段 -The Lady and Her Lovers-』出演のピムチャノック・ルーウィセートパイブーン

■関連リンク…動画配信サービス・FOD/WEBページ